Özbek Ailesi'ne İnek Desteği - Son Dakika
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Özbek Ailesi'ne İnek Desteği

Özbek Ailesi\'ne İnek Desteği
23.07.2026 20:04
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Dünyada Son Umut Derneği, ineklerini kaybeden Özbek ailesine 2 inek ve 2 buzağı bağışında bulundu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyünde tek geçim kaynakları olan ineğin uçuruma düşerek ölmesi üzerine mağduriyet yaşayan 7 çocuklu Özbek ailesine, Van merkezli Dünyada Son Umut Derneği tarafından 2 inek ve 2 buzağı desteği sağlandı.

Yüksekova'nın Yeniışık köyünde yaşayan Özbek ailesinin yıllardır büyük emekle baktığı ve hem geçimlerini sağladığı, hem de çocukların süt ihtiyacını karşıladığı inek, otladığı sırada uçuruma düştü. Yaklaşık 200 metrelik yükseklikten düşerek ölen ineğinin başından ayrılmayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek, gözyaşı döktü. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Van'da faaliyet gösteren Dünyada Son Umut Derneği harekete geçti. Dernek Başkanı Onur Akman, aileyle iletişime geçerek ihtiyaçlarını belirlediklerini ve mağduriyetin giderilmesi için destek kararı aldıklarını söyledi.

Akman, "Haberi görür görmez yola çıktık. Aileyle görüştük ve ihtiyaçlarını belirledik. Tek geçim kaynakları olan ineklerini kaybetmişlerdi. Dernek olarak ve destekçilerimizle birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Aileye 2 inek ve 2 buzağı alarak teslim ettik. Amacımız, yeniden üretime devam edebilmelerini ve yüzlerinin yeniden gülmesini sağlamaktı" dedi.

Ailede anne sütünden kesilen küçük bir çocuğun da inek sütüyle beslendiğini belirten Akman, hayvanın ölmesinin bu açıdan da aileyi zor durumda bıraktığını ifade etti.

Dernek tarafından teslim edilen 2 inek ve 2 buzağıyla birlikte Özbek ailesinin yeniden hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesi ve geçimini sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbek Ailesi'ne İnek Desteği - Son Dakika

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