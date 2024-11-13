Özbekistan 2030'da Avrupa'ya Elektrik İhraç Edecek - Son Dakika
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Özbekistan 2030'da Avrupa'ya Elektrik İhraç Edecek

Özbekistan, 2030'da yenilenebilir kaynaklardan Avrupa'ya 10 milyar kWh elektrik ihraç edecek.

13.11.2024 18:47
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Özbekistan'ın, 2030'da, Avrupa'ya yenilenebilir kaynaklardan üretilen 10 milyar kilovatsaatten fazla elektrik ihraç edeceği bildirildi.

Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Umid Mamadinov, Bakü'de Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında imzalanan yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanındaki mutabakat zaptı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mamadinov, Orta Asya - Azerbaycan - Avrupa yeşil enerji iletim hattı inşaatının maliyetinin 2 milyar doları aşacağının tahmin edildiğini kaydederek, ülkesinin 2030'da Avrupa'ya söz konusu hat üzerinden yenilenebilir kaynaklardan üretilen 10 milyar kilovatsaatten fazla elektrik satacağını belirtti.

2030'da ülkedeki elektrik ihtiyacının 125 milyar kilovatsaat civarında olacağının öngörüldüğünü aktaran Mamadinov, o dönemde ülkede, elektrik üretim kapasitesinin 135 milyar kilovatsaat olmasının tahmin edildiğini dile getirdi.

Umid Mamadinov, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin iç tüketimden artan kısmının, oluşturulacak iletim altyapısı ile Avrupa'ya ihraç edileceğini sözlerine ekledi.

Özbekistan'da 2030'a kadar inşa edilecek güneş ve rüzgar santrallerinin aktifleştirilmesi ile yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin toplamdaki payının önemli ölçüde arttırılması öngörülüyor.

Ülkede şimdiye kadar 9 güneş ve rüzgar enerjisi santrali devreye alınırken, yenilerinin inşa edilmesi için de 13 milyar dolarlık yatırım projeleri sürüyor.

Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, üç ülke arasında Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan 2030'da Avrupa'ya Elektrik İhraç Edecek - Son Dakika

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