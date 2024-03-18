Özbekistan\'da Çanakkale Deniz Zaferi ve İstiklal Marşı kutlamaları düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Büyükelçilik Askeri Ataşesi Kurmay Yarbay Metin Kaya, Eğitim Müşaviri Ebubekir Aydın ile büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Bekar, yaptığı konuşmada, dünyanın en güçlü devletlerine karşı kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığına düşkünlüğünün en açık göstergesi olduğunu kaydederek, "Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden elindeki imkanları seferber eden halkımızın bu özverili mücadelesi, gerçek bir kahramanlık destanıdır. Adına türküler, ağıtlar yakılan bu zafer, en zor şartlar altında bile bir karış toprağını vermemeye adanmış yüce bir ulusun hikayesidir." dedi.
Bekar, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevdasını, Türk milletinin bağımsızlık inancını ve savaşını, Türk milletinin onurlu mücadelesini İstiklal Marşı ile ölümsüzleştirdiğini, eseri için "Artık benim değil, milletimindir." dediğini hatırlatarak tüm şehitleri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini söyledi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabulünün 103'üncü yılını kutladıklarını anımsatan Bekar, "Yokluk ve yoksulluğun, işgalci zulmünün Anadolu'yu kasıp kavurduğu zorlu günlerde verilen özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ve milletimizin müşterek vicdanının sesi olan İstiklal Marşı, sonsuza kadar yankılanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.
Eğitim Müşaviri Aydın da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesinin önemli iki olayını anmak üzere toplandıklarını dile getirerek, bu iki önemli günün anlam ve önemini anlattı.
Aydın, Mehmet Akif'in "Korkma!" diye dizelere döktüğü bu kahramanlığın, Çanakkale'de Mustafa Kemal'in önderliğinde, dünyanın gözü önünde hayat bulduğunu söyledi.
Çanakkale'yi geçilmez yaparak Anadolu'yu ebedi yurt kılan bütün şehitleri yad eden Aydın, "250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale'de tüm dünyaya adeta İstiklal Marşı'mızın özeti olan iki kelimeyi öğretmişizdir: Çanakkale geçilmez!" dedi.
Öğrencilerin şiirler okuyup şarkılar söylediği törende okulun mehter takımının gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.
Son Dakika › Güncel › Özbekistan'da Çanakkale Deniz Zaferi ve İstiklal Marşı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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