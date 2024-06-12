TÜGİAD, Türk devletlerindeki iş insanlarını bir araya getirmek için federasyon kuruyor - Son Dakika
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TÜGİAD, Türk devletlerindeki iş insanlarını bir araya getirmek için federasyon kuruyor

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) Türk devletlerindeki iş insanlarını bir araya getirmek için kuruculuğunu üstlendiği federasyon için bir adım daha atıldı. Özbekistan Fergana Valisi Hayrullo Bozarov, bir heyetle birlikte TÜGİAD Genel Merkezini ziyaret ederken, Türk dünyasının ekonomik iş birliği için her adımı atmaya hazır olduklarını belirterek, Türk iş insanlarını bölgeye davet etti.

12.06.2024 14:01
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TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği'nin (TÜGİAD) Türk devletlerindeki iş insanlarını bir araya getirmek için kuruculuğunu üstlendiği federasyon için bir adım daha atıldı. Özbekistan Fergana Valisi Hayrullo Bozarov, bir heyetle birlikte TÜGİAD Genel Merkezini ziyaret ederken, Türk dünyasının ekonomik iş birliği için her adımı atmaya hazır olduklarını belirterek, Türk iş insanlarını bölgeye davet etti.

Özbekistan Fergana Valisi Hayrullo Bozarov, bir heyetle birlikte Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Merkezini ziyaret etti. TÜGİAD Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü Cemal Ersoy ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Vali Bozarov, Özbekistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek "Son yıllarda ülkemizde birçok Türk iş insanı faaliyette bulunuyor. Türk iş insanlarının yaptığı çalışmalardan memnunuz. Tarihimiz, dinimiz, dilimiz bir. Çok kolay anlaşıyoruz. Türk Birliği de gelişerek siyasi boyut kazandı. Bu iş insanlarının da bir araya gelerek güçlenmesi için de önemli" dedi.

"TÜRK YATIRIMCILARI FERGANA VADİSİ'NE BEKLİYORUZ"

Fergana Vadisi'nin gerek nüfus yapısı ve gerek ekonomik anlamda Özbekistan'ın en önemli bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Vali Bozarov, "Genç girişimcilere ve yatırımcılara önem veriyoruz. Özbekistan'ın ticaretinde dördüncü sırada yer alan Fergana Vadisi, Özbekistan'ın incisi gibi. En fazla üretim yapan vilayeti. Dış yatırımları çekme konusunda ise Taşkent'ten sonra ikinci sırada. 2023 yılında 1 milyar 350 milyon dolar yatırım geldi. 2024 yılı hedefi 1.5 milyar dolar ancak 2 milyar doları aşmak için çalışıyoruz. Biz yatırımcı ve girişimciler için olumlu koşullar yarattık. Yatırıma gelen her ülke için komisyonlar kurduk. Bu komisyondaki görevliler sadece o ülkelerden gelen yatırımcılarla ilgileniyorlar. Tüm sorun ve beklentilerini çözmek için çalışıyorlar. Her türlü alanda yatırımcıyı davet ediyoruz. Üretim için serbest bölgeler oluşturduk. Bilişim teknolojileri için ise Teknoparklarımız var. Gelen yatırımcılara vergi istisnaları tanıyoruz. Amacımız daha fazla yatırımı bölgemize çekmek" diye konuştu.

Kendisi de bölgede yatırım yapan Vali Bozarov'un danışmanı Bilal Şirin ise Özbekistan'ın Türk yatırımcıları için güvenli bir bölge olduğuna değinerek, 2 ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin her geçen gün arttığını söyledi. 2 ülke Cumhurbaşkanlarının bir araya gelerek dış ticaret hedefini 3 milyar dolara çıkarttığını kaydeden Şirin, Fergana Vadisi'nde ise bir Türk Evi kurulması için kendilerine yer tahsis edildiğini ve her türlü desteğin verildiğini sözlerine ekledi.

"AB'DEKİ DENEYİMİMİZİ TÜRK DEVLETLERİNE AKTARACAĞIZ"

TÜGİAD'ın, Avrupa'da konfederasyon modelinde uzun yıllardır yönetim kademesinde görev aldığını, TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım'ın halen AB'nin en büyük konfederasyonuna başkanlık yaptığını vurgulayan TÜGİAD Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü Cemal Ersoy da "AB ülkeleri en büyük pazarımız ancak, Türk Devletleri ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu nedenle AB ülkelerindeki deneyimimizi Türk Devletleri'ne yansıtarak, 5 daimi ülke olan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile gözlemci üye olan KKTC ve Macaristan'ı içine alan bir oluşum için çalışmalarımıza başladık. Kuruculuğunu TÜGİAD'ın üstlendiği bu oluşum. Ülkeler arasındaki genç iş insanlarını bir çatı altında toplayacak. Bunun için her ülkede bir şube açacağız. Kırgızistan da son aşamaya geldik. Sırada Özbekistan yer alıyor. Yaklaşık 300 milyonluk nüfusu, 4.5 milyon kilometrekare coğrafyası ve 2 trilyon dolara yakın ekonomik potansiyeli bünyesinde barındıran Türk Dünyası, üye olacak ülkelerle birlikte geleceğin gücünü temsil ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Özbekistan, Türkiye, Türk İş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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