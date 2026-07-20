Özdağ: İktidar Zayıf, Muhalefet Bölünüyor - Son Dakika
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Özdağ: İktidar Zayıf, Muhalefet Bölünüyor

20.07.2026 11:49
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Ümit Özdağ, AK Parti'nin zayıfladığını ve halkın geçim sıkıntısı yaşadığını vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "AK Parti iktidarı kaybettiğini gördüğü için ve halkı heyecanlandıracak, iş dünşasına umut verecek; emekliye, dula, yetime inanç verecek bir program koyamadığı için muhalefeti hukuk oyunlarıyla, psikolojik operasyonlarla bölerek iktidarda kalma stratejisi izliyor" dedi.

Özdağ, Bafra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok yönlü bir kriz yaşadığını, Karadeniz Bölgesi'nde de ülkenin diğer bölgelerinde de vatandaşların ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Ekonomik krizin artık yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını belirten Özdağ, bunun toplumsal bir bunalıma dönüştüğünü belirtti. Özellikle emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Özdağ, milyonlarca kişinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşama tutunmaya çalıştığına işaret etti. Emekli, dul ve yetim aylıklarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu belirten Özdağ, vatandaşın ekonomik olarak büyük bir çıkmazın içine sürüklendiğini söyledi.

Türkiye'de hukuk devletinin ciddi şekilde yara aldığını ifade eden Özdağ, adalet mekanizmasının tarafsızlığını yitirdiğini ve vatandaşların adalet duygusunun zedelendiğini söyledi. Özdağ, "Adaletin ayaklar altında çiğnendiği, kişiye göre hukuk uygulandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

"İKTİDAR TARİHİNİN EN ZAYIF DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

"İktidardaki AK Parti-MHP ittifakı, tarihinin en zayıf döneminden geçiyor" diyen Özdağ, iktidarın halkta karşılığının sürekli indiğini, buhrandan çıkış için stratejisi ortaya koyamadığını ve sürekli oy kaybettiğini ifade etti."

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi içlerinde de olağanüstü bölünmüşler. AK Parti'de 'Erdoğan sonrasında kimin geleceği' tartışılıyor. İş dünyasını ziyaretlerde şu tespiti yaparken görüyoruz, 'Bizim iktidardan beklentimiz yok. Siz muhalefet olarak ne yapacaksınız, onu söyleyin' diyorlar. İktidar güçlü olduğu için değil, iktidar çok güçsüz olduğu için bunlar oluyor. Önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye'de başka bir iktidar olacak ve o iktidar, bu iktidarın bıraktığı çok ağır sorunları çözme göreviyle karşı karşıya olacak. AK Parti de iktidarı kaybettiğini gördüğü için ve halkı heyecanlandıracak, iş dünşasına umut verecek; emekliye, dula, yetime inanç verecek bir program koyamadığı için muhalefeti hukuk oyunlarıyla, psikolojik operasyonlarla bölerek iktidarda kalma stratejisi izliyor. Ama göreceksiniz bu strateji başarılı olmayacak ve Haziran 2015'te aldıkları dersten çok daha ağır bir ders alarak iktidarı terk etmek zorunda kalacaklar."

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKIN"

Seçimlerin sanılandan daha yakın olduğunu savunan Özdağ, vatandaşlardan "Oyunuz namusunuzdur" anlayışıyla sandıklara sahip çıkmalarını istedi. Seçim güvenliğinin önemine vurgu yapan Özdağ, Zafer Partisi'nin şimdiden sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve seçim sürecine hazırlandığını ifade etti.

PKK'nın silah bırakmadığını ve örgütsel faaliyetlerini farklı coğrafyalarda sürdürdüğünü anlatan Özdağ, örgütün uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan elde ettiği gelirleri kullanmaya devam ettiğini kaydetti.

Özdağ, güvenlik politikalarının tavizsiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konularda kararlı bir duruş sergilenmesinin önemli olduğunu belirtti.

CHP İLÇE BAŞKANIYLA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Basın açıklaması sırasında salonda bulunan CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm'ü fark eden Özdağ, kendisine "Hoş geldiniz" diyerek selam verdi, ardından espriyle, "Hangi CHP?" sorusunu yöneltti.

Dönüm ise bu soruya, "Seçilmiş Genel Başkan Sayın Özgür Özel'in CHP'sinden" yanıtını verdi.

Özdağ, bunun üzerine, "Bu cevap internete düştüğünde ilçe başkanını görevden alabilirler" diyerek espri yaptı.

Kaynak: ANKA

Ümit Özdağ, AK Parti, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: İktidar Zayıf, Muhalefet Bölünüyor - Son Dakika

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