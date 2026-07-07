Özdağ: Öfkenizi Sandığa Taşıyın - Son Dakika
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Özdağ: Öfkenizi Sandığa Taşıyın

07.07.2026 01:11
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Ümit Özdağ, ekonomik buhrana ve hükümetin politikalarına eleştirilerde bulunarak seçmenleri uyardı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ seçmenlere, "Seçimleri bekliyorsun, sandığı bekliyorsun ama sandığı beklerken de içindeki öfkeni büyütmeye ve o öfkeyi kararlılıkla sandığa taşımaya devam et" diye seslendi.

Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videda iktidarın politikalarına eleştiri getirdi.

Özdağ, Türkiye'nin ağır bir ekonomik buhran sürecinden geçtiğini belirterek, "Anneler, babalar pazarlardan fileleri dolduramadan eve dönüyorlar. Emekliler açlıkla boğuşuyor. Esnaf siftah yapmadan kapatıyor, iflas ediyor. Sanayicimiz fabrikalarının kapılarını kapatıyor. Birçok fabrikamız yabancılara satılıyor. Ekonomik buhran bu ağırlığıyla devam ederken, ülkemizin karnını doyuran, bizleri besleyen çiftçiler de üretimi terk etmek zorunda kalıyorlar, ağır maliyetlerle başa çıkamadıkları için" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET DIŞ POLİTİKADA ÇÖKÜŞ İÇERİSİNDE"

"Ekonomik buhran bu şekilde ağır bir kabus gibi Türkiye'nin üzerine çökmüşken, ekonomik krizi çözmek için en ufak bir programı olmayan hükümetin dış politikada da geri çekilme ve adeta çöküş içerisinde olduğunu" söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:"

"Siz Ankara'daki büyük israflarla gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin sahte pırıltılarını bir tarafa bırakın. Esas Kıbrıs'ta ikinci bir Annan Planı'nın hazırlıklarının yapıldığını görüyoruz. Türkiye'nin, KKTC'nin varlığını tanıtmak için değil, Kıbrıs'ta Türklerin varlığını tanıtmak için güzel yurdu Rumlara vermeye hazırlandığı haberleri ortada dolaşıyor. Eğer birinci Annan Planı kabul edilseydi şu anda Kıbrıs'ta hiç Türk yoktu ve 'Doğu Akdeniz' diye bir politikamız yoktu. Ama Doğu Akdeniz politikasından da vazgeçildiğini görüyoruz. Mavi Vatan'ın zeminini oluşturan Doğu Akdeniz'de 4 seneden beri 1 milyar dolar para ödenerek satın alınan arama gemilerinin sondaj çalışmalarını durdurarak limanlara çekildiğini görüyoruz. Suriye'yi fethetmiştik güya, değil mi? Şimdi yeni Suriye rejiminin Doğu Akdeniz'deki Suriye deniz alanında Rumlarla iş birliği yaptığını görüyoruz."

"PKK GERİ ADIM ATMADI"

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdağ, şöyle konuştu:

"Dış politikada bu geri çekiliş yaşanırken Öcalan ve PKK ile de pazarlıkların artık bir teslimiyete dönüştüğü süreç yaşanıyor. Temmuz ayı içerisinde TBMM'ye hemen NATO Zirvesi'nden sonra bir yasa tasarısı gelecek. Bir 'çerçeve yasa' diyorlar. PKK ve Öcalan'a nasıl af geleceğinin belirleneceği yasa. Güneydoğu Anadolu'daki PKK ile mücadelenin temelini oluşturan güvenlik noktalarının tamamı kaldırıldı. PKK silah bırakmadı. PKK kendisini lağvetmedi. PKK geri adım atmadı. Cumhur İttifakı geri adım atarak binlerce teröristin serbest kalması için yasa hazırlıkları yapılıyor. Sonra sıra Anayasa'nın değişmesine gelecek."

"GÖÇ İDARESİ'NİN SURİYELİLERE İLİŞKİN AÇIKLADIĞI RAKAM GERÇEK DEĞİL"

Özdağ, Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin, "Artık geri dönüşlerden çok iki ülkenin entegrasyonunu konuşacağız" ifadelerine tepki gösterdi. Bunun yanı sıra Özdağ, Türkiye'de bulunan Suriyelilere ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Şam Büyükelçimiz çıkıyor ve açıklama yapıyor 6 Haziran'da. 'Artık Suriyelilerin Suriye'ye dönüşünü konuşmayacağız. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye entegrasyonunu konuşacağız' diyor. Milyonlarca Suriyeli'nin Türkiye'de kalmasının ve Türk vatandaşlığı verilmesinin hazırlıkları yapılıyor. Gerçek rakamı da gizliyorlar. Gerçek rakam Göç İdaresi'nin açıkladığı rakam değil. Matematiksel olarak mümkün değil. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakamlarına göre 777 bin Suriyeli öğrenci anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, lise ve üniversitede okurken İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de şu kadar Suriye'ye sığınmacı var diye vermiş olduğu rakam doğru değil. İşte şimdi bu milyonlara bir de vatandaşlık veriyorlar."

BAKAN YUSUF TEKİN'E "KURTULUŞ SAVAŞI" TEPKİSİ

Özdağ, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in müfredattan "Kurtuluş Savaşı" ifadesini kaldıracaklarına yönelik ifadelerine de tepki gösterdi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların üstüne gayrimilli eğitimsizlik bakanı dün bir açıklama yapıyor ve diyor ki, 'Tarih kitaplarında, ilkokulda, ortaokulda, lisede artık Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Harbi denilemeyecek.' 'Biz Osmanlı'dan mı kurtulduk? Osmanlı büyük bir devletti' diyor. Evet, artık 103 seneden beri gururla 'İstiklal Harbimiz', 'Kurtuluş Savaşımız' dediğimiz, Cumhuriyetimizin temeli olan bağımsızlık savaşımızın adını bile, Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda 'Kurtuluş Savaşı' diye nitelendirdiği adını bile kullanamayacakmışız. Gelmiş olduğumuz nokta bu."

"ÖFKENİ KARARLILIKLA SANDIĞA TAŞIMAYA DEVAM ET"

Seçmenlere de seslenen Özdağ konuşmasını, "Büyük Türk milleti, vatanını ve milletini savunmak için ne zaman ayağa kalkacaksın, ne zaman bu iktidara 'dur' diyeceksin, biliyorum. Seçimleri bekliyorsun, sandığı bekliyorsun ama sandığı beklerken de içindeki öfkeni büyütmeye ve o öfkeyi kararlılıkla sandığa taşımaya devam et" ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Ümit Özdağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ: Öfkenizi Sandığa Taşıyın - Son Dakika

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