Özdemir Bayraktar Burs Programı Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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Özdemir Bayraktar Burs Programı Başvuruları Açıldı

5 bin gence burs desteği verecek program için başvurular başladı, son tarih 25 Eylül.

14.09.2024 13:46
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Gençlerin eğitimine katkı vermek amacıyla hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı için başvurular açıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora dahil toplamda 5 bin gence burs desteği sağlanacak.

Bu kapsamda "Eğitim Desteği Burs Programı" ile ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve Milli Teknoloji Hamlesi bilinci ile daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi hedeflendi. Programa 81 ildeki ortaokul, lise veya üniversitelerde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler başvurabilecek. Toplamda 3 bin 880 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 3 bin lira burs verilecek.

"Sen Geleceksin Burs Programı" kapsamında ise bursiyerlerin, T3 Vakfı'nın 81 ilde yürüttüğü projelere katkı sağlaması, görev bazlı proje geliştirmesi, araştırma ve süreç yönetimine destek olması amaçlandı. Türkiye genelinde tüm üniversitelerin hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurabileceği programla toplam 300 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 5 bin lira burs sağlanacak.

Lisansüstü öğrencilere de burs imkanı

Bursiyerlere özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak onların kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlama hedefiyle "Yükselen Yıldız Burs Programı" devreye alındı. İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurabileceği program kapsamında 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 5 bin lira burs verilecek.

Son olarak "Eğitmen Mentor Burs Programı" ile bursiyerlere yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilere eğitmenlik ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentörlük yapma imkanı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması planlandı. Türkiye genelinde üniversitelerin mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik bu programla 720 öğrenciye 12 ay boyunca aylık 5 bin lira burs sağlanacak.

Söz konusu burslara son başvuru tarihi 25 Eylül olarak belirlendi. Başvurular "mth.tc/2025Burs" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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