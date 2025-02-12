Özdemir'in 'Oy'una Geldik' Filmi 21 Şubat'ta Vizyona Girecek

Güncel

(İSTANBUL) - "Her devrin bir zübüğü vardır" sloganıyla yola çıkan ve 21 Şubat'ta tüm Türkiye'de sinemaseverlerle buluşacak "Oy'una Geldik" filminden ilk fragman yayınlandı. Çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur'un ve hayvanların korunmasına aktarılacak filmin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman yer alıyor. Film, 27 Şubat'ta da Avrupa'da vizyona girecek.

Büyük politik çekişmelere tanık olan küçük kasabadır Ovacık… Sağcı partinin adayı Hıdır Diri, Ovacık'ta rakiplerini elemiş ve başkanlık koltuğuna oturmuştur. Artık çiçeği burnunda başkanı rant kavgası, sağ partinin ilçeye hiç de uymayan talepleri ve zorlamaları ile vaatlerle kandırılmış halkın haklı protestosu beklemektedir. Sinemaseverler, seçimden birkaç gün önce hapisten çıkan Şilan'ın otostop çekerek aracına bindiği bir yönetmenin gözünden Türkiye'de belediyelerin işleyişini, iktidar ilişkilerini, rant kavgalarını ve bir halkın nasıl "oy'una geldiğini" Ovacık gibi renkli bir ilçede mizahi bir dille seyredecek.

İlyas Salman yıllar sonra başrolde

"Her devrin bir zübüğü vardır" sloganıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Oy'una Geldik" filmine Munzur'uyla, eşsiz doğasıyla ve mücadeleyi elden bırakmayan halkıyla ünlü Ovacık ilçesi ev sahipliği yaptı. Çekimleri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tamamlanan ve gelirinin önemli bir kısmı Munzur'un ve hayvanların korunmasına aktarılacak "Oy'una Geldik" filminin başrolünde ise usta sanatçı İlyas Salman bulunuyor. Salman'a Ömür Arpacı, Kanbolat Görkem Arslan, Volga Sorgu, Kuzey Yücehan Sevgican, Levent İdem, Evin Örnek, Orhan Aydın, Zeynep Elçin, Rügeş Kırıcı ve Ulaş Kaya gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmde, eski Peltek Belediye Başkanı Ruhan Alan, önceki dönem Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile Ovacıklılar da rol aldı.

Hikayesi Ovacık'ın seçilmiş Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kaleminden çıkan filmin senaryosu ise Mustafa Sarıgül, Kazım Öz ve Eyüp Boz'un ortak çalışması ile yazıldı. Film, Yönetmen Kazım Öz'ün ilk defa komedi dalında ürettiği bir film olması özelinde de dikkatleri üstüne çekiyor. Kazım Öz, daha önce "Elif Ana" ve "Bir Kar Tanesinin Ömrü" gibi ödüllü filmleriyle sinemaseverlerden tam not almıştı.

21 Şubat'ta beyaz perdede kahkaha tufanı

"Oy'una Geldik" Türkiye'deki siyaset düzlemine esprili bakışıyla izleyicileri kahkahaya boğmayı hedeflerken, aynı zamanda milyonların farklı yönleriyle bildiği Ovacık kültürünü de beyaz perdeye kaydedecek. İletişimini Contact More Strategy'nin üstlendiği filmin galası ise 19 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşecek. Film, 21 Şubat 2025 tarihinde tüm Türkiye'de, 27 Şubat 2025'te ise çeşitli Avrupa ülkelerinde izleyicileriyle buluşacak.

"Bu yalnızca bir komedi değil…"

Usta oyuncu İlyas Salman, yıllar sonra başrolde yer almaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Bu film günümüz siyasetine ayna tutan önemli bir yapım. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, hem güldüren hem de düşündüren bir hikaye" diye konuştu.

Yönetmen Kazım Öz ise filmin çekim sürecinden bahsederek, "Ovacık doğal güzellikleriyle ve halkıyla bizi büyüledi. Bu atmosferin filme de yansıdığını düşünüyorum. 'Oy'una Geldik' sadece bir komedi filmi değil, aynı zamanda toplumsal bir eleştiri" ifadelerini kullandı.

Filmin hikayesini kaleme alan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise "Bu film, Ovacık'ın ve Türkiye'nin yaşadığı bazı gerçekleri mizahi bir dille anlatıyor. Umarım izleyicilerimiz hem eğlenir hem de bazı şeyleri yeniden düşünür" dedi.