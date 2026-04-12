Özel: Ara seçimden kaçan lider olarak tarihe geçmek istemiyorsa o sandığı getirecektir

12.04.2026 16:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan tarihe anayasanın zorunlu kıldığı bir ara seçimden kaçan lider olarak geçecektir. Yok, böyle geçmek istemiyorsa o sandığı ya getirecektir ya getirecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Özel ve Özdağ, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 önemli gündem hakkında görüştüklerini belirterek, "Bir tanesi İran; dün de üzülerek takip ettik, çatışmaların geçici olarak durduğu sürede müzakerelerden sonuç alınmadığını ve savaşın yeniden alevleneceğine ilişkin kaygıları paylaşıyoruz. Dün akşam anlaşmanın sağlanamamasından da büyük üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.

'YENİ FİYAT ARTIŞLARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Özel, "İran savaşı kadınları, çocukları, yoksulları tehdit ediyor. İran halkını tehdit ediyor. İsrail ve Amerika'nın askeri hedef gözetmeden sivilleri de hedef alan saldırıları kabul edilemez. Ayrıca Türkiye'de de kırılgan grupları, yoksulları çok ciddi şekilde zorlayan yeni fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi'nin yapmış olduğu bir çalışmayı Sayın Genel Başkanımıza kısaca özetledik ve rapor halinde sunduk. Hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede toplumun kırılgan kesimlerini; emeklileri, emekçileri nasıl koruyacağımızı, küçük esnaftan başlayarak KOBİ'leri ve Türkiye'de istihdam yaratan sanayicileri nasıl koruyacağımızı anlatan önerilerimiz var. Ayrıca lojistik ağlar için ve enerji koridorları için de geleceğe dönük olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye nasıl baktığını özetleyen bir raporumuzu paylaşma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

'SİYASİLERİN MAL VARLIKLARI ARAŞTIRILSIN'

Özgür Özel, siyasi etik yasasına ilişkin de görüşme yaptıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biz bunun belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini de kapsayacak, tüm genel başkanları, tüm milletvekillerini, bakanları ve Cumhurbaşkanı'nı da kapsayacak şekilde mal varlıklarının açıklanması ve mal varlıklarının nasıl edinildiğinin izah edilmesi, siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması noktasındaki kararlı duruşumuzu bir kez daha ifade ettik. Gittiğimiz tüm siyasi partilerde muhalefet partileri bu konuyu destekliyorlar ve fazlasını söylüyorlar, 'Geliştirelim hep birlikte yapalım' diyorlar. Ben bundan imtina eden kimseyi görmedim ama Recep Tayyip Erdoğan hariç. Biz her gittiğimiz siyasi partide çıkışta bunu söylerken AK Parti'nin sözcüleri, AK Parti'nin grup başkanvekilleri, AK Parti'nin genel başkan yardımcıları ve bizzat Erdoğan; sanki bu kadar söz uzaya söyleniyormuş gibi, kendileri hiç yokmuş gibi davranıp bu siyasi etik yasası konusunda hiçbir şey demiyorlar. Yani siyasi etik yasasına biz de sıcak bakıyoruz, siyasilerin mal varlıkları araştırılsın, nasıl edinildiği izah edilsin diyoruz. Bunu Ekrem İmamoğlu da destekliyor. Kendisi içeride tutuklu. Biz diyoruz ki Ekrem İmamoğlu siyasete girdiği günden beri siyasette zenginleşmemiştir, hatta yoksullaşmıştır. Bu açıklansın. Erdoğan duymazdan geliyor, niye acaba? Genel başkanınız siyasi etik yasası konusunda sessiz. Çünkü bu konuda herhalde izah edemeyeceğiniz bir şeyler var."

'MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK TAKATİ KALMAMIŞTIR'

Özel, görüşmedeki bir diğer konunun da ara seçim olduğunu işaret ederek, "Ben tekrar uzatmayacağım, çünkü bu konuyu artık herkes biliyor. Çok net; Hatay, Afyon, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, İstanbul birinci bölge; bunların hepsinde son seçimde AK Parti birinci partiydi. Gücünden emin olsa, sandıktan kaçmıyor olsa, 'Gelin yapalım ara seçimi' dese bu 7 sandalyenin 7'si de 8 sandalyenin 8'ini de son seçim sonuçlarına göre kazanabiliyorken şu anda anketlerde görüyor ki hiçbirinde birinci parti değildir, hiçbirinde milletvekili çıkaracak takati kalmamıştır. Erdoğan bu yüzden sandıktan korkmaktadır, milletten kaçmaktadır. Ben bu çağrımı bir kez daha söylüyorum. Erdoğan tarihe anayasanın zorunlu kıldığı bir ara seçimden kaçan lider olarak geçecektir. Yok, böyle geçmek istemiyorsa o sandığı ya getirecektir ya getirecektir" dedi.

ÖZDAĞ: ARA SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİRİLSİN

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ da ziyaretin en önemli başlığının ara seçim olduğunu söyleyerek, "İktidar yanlısı televizyonlarda birçok anket sonuçları açıklanıyor. Bırakalım o anket sonuçlarını. Bahsedilen illerdeki toplam seçmen sayısı bütün seçmenin yüzde 12'sine 13'üne yaklaşıyor. Gelin bu illerde anayasanın öngördüğü, talimat verdiği şekilde ara seçimler gerçekleştirilsin. Üstelik bu illerde son seçimlerde de AK Parti'nin önde çıktığı ortadayken çekinmek için iktidar açısından çok fazla bir gerekçe de yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

