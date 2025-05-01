ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mayıs 2025 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mayıs 2025

6 Nisan 19201- 4.

01.05.2025 10:55
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6 Nisan 1920

1- 4. Tarım Orman Şurası'nda 371 hedef belirlendi

Şura'daki faaliyetler sonucunda çalışma gruplarınca komisyon raporları hazırlandı, kararlar tespit edildi

Şura süreci, 14 Mayıs'ta, Sonuç Bildirgesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan edilmesiyle sona erecek

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Büyük merkez bankaları nisan ayında temkinli davranmayı sürdürdü

Dünyanın önde gelen merkez bankaları ABD Başkanı Donald Trump'ın değişen tarife söylemleri ve artan belirsizlik atmosferinin etkisiyle para politikalarını ayarlamakta güçlük çekiyor

Nisan ayında Kanada Merkez Bankası, Avustralya Merkez Bankası, Güney Kore Merkez Bankası, Polonya Merkez Bankası, Macaristan Merkez Bankası ve Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

(Mahmut Çil/İstanbul)

3- ABD'li genç mucitler düşünceleri sese çeviren cihazla işitme engellilere umut oldu

Yapay zekanın kullanıldığı araştırmada, konuşma yeteneğini kaybetmiş 47 yaşındaki felç hastasının düşüncelerini sesli kelimelere dönüştüren cihaz geliştirildi

ABD'deki California Üniversitesinde doktora öğrencisi Littlejohn: "Bu, beyinden ses aktarımının ilk gösterimi"

California Üniversitesinde doktora öğrencisi Cho: "Bu teknolojiyi ölçeklendirmek için pek çok sorun devam etmekte ve yapay zeka burada çok önemli bir role sahip olacak"

(İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu/İstanbul)

4- Ayakkabı boyacısı, adeta kuaförlük hizmeti verdiği sosyal medyada viral olan kediyi arıyor

Kadıköy'de ayakkabı boyacısının taburesinde tüyleri taranıp bıyıkları düzeltilirken çekilen görüntüleri sosyal medyada çok paylaşılan "Kardelen" isimli sokak kedisi aranıyor

"En yakın dostum" dediği kedisi 23 Nisan'dan beri ortalıkta görünmeyen ayakkabı boyacısı Cengiz Gülsever:

"Ben şimdi ne yapacağım, fırçalarım elimde kaldı, taburem boş kaldı. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Onu çok özledim. Görenler ne olur bana yardımcı olsun, getirin Kardelen'imi"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çiple takip edilen küçük akbaba 3 yılda 101 bin kilometreden fazla uçtu

Eskişehir'de 2022'de uydu vericisi takılan küçük akbaba Midas, 3 yılda gerçekleştirdiği 101 bin 230 kilometre uçuşun ardından yeniden kentteki üreme alanına döndü

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: "Eğer bu şekilde yaşamaya devam ederse en uzun takip edilen küçük akbabalardan biri olacağını düşünüyorum"

(Yavuz Emrah Sever/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

6- Giovanni Guidetti, VakıfBank'taki 30. kupasının peşinde

VakıfBank, tarihinde kazandığı 40 kupanın 29'unu İtalyan başantrenör yönetiminde elde etti

Sarı-siyahlı takımın başında 4 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ile 6 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Guidetti, bu organizasyonlarda en fazla kupa kazanan başantrenör ünvanını taşıyor

VakıfBank, Guidetti yönetiminde üç kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

7- Gençlerbirliği, 4 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek istiyor

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu göreve geldikten sonra oynadığı 19 maçta 39 puan toplayan 3. sıradaki Gençlerbirliği, son iki haftaya Süper Lig özlemini sonlandırmak için umutlu giriyor

Trendyol 1. Lig'de 6 maçtır kaybetmeyen başkent temsilcisi, 2. sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün sadece 1 puan gerisinde bulunuyor

Kırmızı-siyahlılar, son iki maçını Sakaryaspor ve küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Yeni Malatyaspor ile yapacak

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Mayıs 2025 - Son Dakika

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