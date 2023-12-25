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Özel Hastanede Usülsüzlük: Entübe Edilmiş Gösterilip Fazla Fatura Kesildi - Son Dakika
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Özel Hastanede Usülsüzlük: Entübe Edilmiş Gösterilip Fazla Fatura Kesildi

Adana'da idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla tedavi gören ve taburcu olduktan sonra hayatını kaybeden bir hastanın, üçüncü derece entübe edilmiş olarak gösterilip fazla fatura kesildiği ortaya çıktı. SGK, hastaneden fazla ödemeyi geri aldı. Hastanenin usülsüzlük yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Özel Hastanede Usülsüzlük: Entübe Edilmiş Gösterilip Fazla Fatura Kesildi
25.12.2023 - 11:46,
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ADANA'da özel hastanede idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla 28 gün tedavi gören ve taburcu olduktan sonra yaşamını yitiren Şadiye Taşdan'ın (75), ikinci derece yoğun bakım hastası olmasına rağmen üçüncü derece entübe edilmiş olarak gösterilip, fazla fatura kesildiği ortaya çıktı. SGK, faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruşluk fazla ödemeyi hastaneden tahsil etti. Mine Taşdan, annesi üzerinden hastanenin usülsüzlük yaptığını belirterek, "SGK'ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı" dedi.

Kentte 4 çocuk annesi Şadiye Taşdan, 15 Ekim 2021'de ateşlenip, fenalaşınca özel bir hastaneye götürüldü. İdrar yolları enfeksiyonu tanısıyla yoğun bakım servisinde tedavi olan Taşdan, 28 gün sonra taburcu edildi. Kızı Mine'nin (54) evine dönen Şadiye Taşdan, 23 Aralık 2021'de fenalaşarak, kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti. Taşdan'ın enfeksiyon kaptığı için öldüğü belirlendi. Özel hastaneden epikriz raporlarını alan Mine Taşdan, pandemi dönemine denk gelen tedavi sürecinde yasak olması nedeniyle ziyaret edemediği için cep telefonuyla görüntülü görüştüğü annesinin, kayıtlara göre entübe edilmiş olarak gösterildiğini fark etti. Taşdan, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirdi.

SUÇ DUYURUSU SONRASI İNCELEME

Annesinin enfeksiyon kapmasından da özel hastaneyi sorumlu tutan Taşdan, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, bu iddia hakkında kovuşturmaya yer vermedi. SGK ise kayıtlarla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, Taşdan'ın 2'nci derece yoğun bakım hastası olması gerekirken entübe edilip, makineye bağlanmış gibi 3'üncü derece hasta olarak kaydedildiği, devlete daha yüksek tutarda fatura kesildiği tespit edildi. SGK, özel hastaneye ödediği fazla parayı faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruş olarak tahsil etti.

'MAKİNEYE BAĞLI YAŞADIĞINA DAİR İŞLEM YAPILMIŞ'

Annesi öldükten sonra epikriz raporlarını aldığını belirten Mine Taşdan, "Dosyaları aldıktan sonra doktorun bize verdiği bilgiler ile e-devlet üzerindeki bilgiler tutmuyordu. Annemin hastanede yattığı dönemlerde pandemi olduğu için görüş yapılması yasaktı. Doktorların yardımıyla annemle görüntülü görüşüyorduk ve durumu gayet iyiydi. Ancak hastaneden aldığım epikriz raporlarında annemin hastaneye girişi dahil 22 gün boyunca makineye bağlı yaşadığına dair işlem yapılmış. SGK'ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi. Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı" dedi.

Kaynak: DHA
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Sosyal Güvenlik Kurumu, İnceleme, Dolandırıcılık, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel Hastanede Usülsüzlük: Entübe Edilmiş Gösterilip Fazla Fatura Kesildi - Son Dakika
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