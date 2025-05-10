Özel Tasarım Giysi Üretmeye Başladı - Son Dakika
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Özel Tasarım Giysi Üretmeye Başladı

Özel Tasarım Giysi Üretmeye Başladı

Altun Urak, oğluna özel diktiği giysilerle benzer ihtiyaçları olan çocuklara hizmet veriyor.

10.05.2025 12:53
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Eskişehir'de yaşayan 41 yaşındaki Altun Urak, üst kol ve uyluklardaki kemiklerin kısalmasına neden olan "Rizomelik kondrodisplazi punktata (RCDP) sendromu" rahatsızlığıyla dünyaya gelen oğlunun giyebilmesi için elbise bulamayınca evladı için özel diktiği giysilerin üreticisi oldu.

Mahmudiye ilçesi kırsal İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Altun Urak'ın üçüncü çocuğu Muhammed Salih'e, 2013 yılında doğumundan 10 ay sonra RCDP sendromu teşhisi konuldu. Kalbinde üç delikle dünyaya gelen ve çeşitli operasyonlar geçiren Muhammed Salih, göbek bölgesinden mama ile beslendiği için standart kıyafetleri kullanmakta zorlandı.

Oğlunun giymesine uygun elbise bulamayan 4 çocuk annesi Urak, evladının ihtiyaçlarına uygun özel tasarımlı kıyafetler dikmeye başladı. Mahallesindeki dikiş kurslarına katılarak kendini geliştiren Altun Urak, zamanla benzer durumda olan çocuklar için de elbiseler üretmeye başladı.

Urak, pamuklu kumaştan üretilen ve göbek bölgesi beslenme ünitesi için özel olarak tasarlanan "PEG zıbını" adını verdiği elbise için Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent de aldı.

İlgi gören ürünün satışını yapan anne Urak, gününün bir kısmını, evinin bir odasını dönüştürdüğü atölyesinde oğlu gibi özel gereksinimli çocukların elbiselerini çıkartmadan beslenmesi için kıyafet dikerek geçiriyor.

Yurt içi ve yurt dışından talepleri karşılıyor

Altun Urak, AA muhabirine, oğlu için diktiği zıbının adeta hayatını değiştirdiğini söyledi.

Oğlunun vücuduna uygun elbise bulamadığı için özel tasarım elbise dikimine başladığını anımsatan Urak, "Sosyal medyada, 2021 yılında ilk paylaştığımda yoğun ilgi gördü. Kumaşları özenle seçiyorum. Oğlum için ilk kez 2021 yılında diktiğim zıbın, hayatımı değiştirdi." dedi.

Urak, RCDP sendromlu her çocuğun Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) bölgesinin (ağız yoluyla beslenemeyen hastalar için karın bölgesinden mideye esnek tüp takılması) farklı konumda olduğunu anlatarak, "Her çocuğun kendine ait ölçüsü var. Ben de ona göre kişiye özel dikim yapıyorum. Eklememi istedikleri detaylar oluyor. Kiminin PEG'i solda, kimininki ortada ya da aşağıda. Büyük beden isteyen anneler de oluyor, onların da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Ürünlerini yurt dışına da gönderdiğini belirten Urak, "İsviçre ve Almanya'dan da müşterilerim var. Bazıları yıllık izinde, ülkemize gelecekleri zaman benden ürün istiyorlar ben de dikip hazırlıyorum ve adreslerine gönderim sağlıyorum. Türkiye'nin dört bir yanına sipariş gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendime ait atölyemin olmasını çok isterim"

Urak, en büyük desteği çocukları ile eşinden aldığının altını çizerek, oğlunun bakımını yaptığı süreçte ilkokul ve ortaokul eğitimlerini tamamlayıp lise eğitimine devam ettiğini, ayrıca devlet kurslarına katılarak ustalık ve usta öğreticilik belgelerini de aldığını dile getirdi.

Yaşadığı mahallede evine yakın atölye açmak ve burada satış yapmak istediğine değinen Urak, şöyle konuştu:

"Bir iş yeri kuracak kadar malzemem var ama henüz bunu gerçekleştiremedim. Oğlumun ihtiyacı olduğu zaman gelip ona bakabilmek için evime yakın bir iş yerimin olmasını hayal ediyorum. Şu anda 9 yaşındaki kızımın odasında dikiş yapıyorum, tozlara maruz kalıyor. Kendime ait atölyemin olmasını çok isterim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Kadın, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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