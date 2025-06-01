Özelleştirme İdaresi'nin Bazı Taşınmaz Satışları ile İmar Planı Değişikliği Kararlarına Onay Verildi - Son Dakika
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Özelleştirme İdaresi'nin Bazı Taşınmaz Satışları ile İmar Planı Değişikliği Kararlarına Onay Verildi

01.06.2025 13:35
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onay verildi.

(ANKARA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), bazı taşınmazların satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onay verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı olan Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 mahallesindeki taşınmazın, 86 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olan Iğdır'ın Merkez ilçesi Baharlı Mahallesi'nde 2908 ada, 1 parseldek, 8.763.28 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 65 milyon TL bedelle en yüksek teklif veren Sınırlı Sorumlu Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne satılması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere mahallesindeli 1668 ada, 2 parseldeki 8.960,98 metrekare taşınmazın, 276 milyon 919 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren İntek Konut, Yavuz Karaoğlu, AY GYO Yapı İş Ortaklığı Ortak Girişim Grubu'na satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Aydın'ın Söke ilçesi Sarıkemer mahallesindeki 111 ada, 1 parseldeki taşınmaza yönelik askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda, plan notlarına yönelik itiraz kabul edilerek, "gelişme konut alanı, anaokulu alanı, ilkokul alanı, sağlık tesisi alanı, sosyal tesis alanı, cami, teknik altyapı, rekreasyon alanı, trafo alanı, park ve yol kullanım kararları"nın getirilmesine ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması kararlaştırılırken, diğer itirazlar ise reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve ÖİB adlarına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki 1676 ada, 47 parseş ile 875 ada 3 parsel ve 4 parseldeki taşınmazlara yönelik hazırlanan Nazım İmar ve Uygulama İmar planlarına askı sürecinde yapılan itirazlardan, "Çevre Düzeni Planı'na" yapılan itirazlar kabul edilmedi.

Nazım ve Uygulamalı İmar Planında emsale yönelik itirazlar kabul edilerek, bu kapsamda söz konusu taşınmazlara yönelik "ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, kültürel tesis alanı, rekreatif alanı, teknik altyapı alanı, cami alanı, kumsal, trafo alanı, otopark ve yol kullanım karaları getirilmesine" ilişkin hazırlanan Nazım ve Uygulamalı İmar Planının onaylanmasına, diğer itirazların reddedilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özelleştirme İdaresi'nin Bazı Taşınmaz Satışları ile İmar Planı Değişikliği Kararlarına Onay Verildi - Son Dakika

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