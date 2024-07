Özge Ceren Deniz'in ailesi, belediye başkanlarının adliyeye gitmesine tepki gösterdi

Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski belediye başkanı Tunç Soyer'in dün yargılama sürerken adliyeye gidip açıklama yapmalarına tepki gösterdi.

Sarıçiçek yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren Deniz ve İnanç Öktemay'ın acılarının taze olduğunu, bu süreçte vicdan sahibi herkesin adaletin tecelli edip sorumluların hak ettiği cezaları almasını istediğini belirtti.

Soruşturma kapsamındaki gözaltı kararlarının Büyükşehir Belediyesinde panik ve tepkiye neden olduğunu öne süren Sarıçiçek, "Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı Cemil Tugay ve eski belediye başkanı Tunç Soyer, gözaltı kararlarından sonra peş peşe açıklamalarda bulundu ve personellerine destek olmak için adliyeye geldi. Belediye başkanlarının koşarak adliyeye gelme görüntüsü, akıllara 'Belediye bu suça iştirak eden suçlu ve sorumluların bulunmasını istemiyor mu?' sorusunu getiriyor." dedi.

Sarıçiçek, gözaltı kararlarının güvenlik tedbiri olduğunu, bu anlamda Büyükşehir Belediyesindeki telaşa anlam veremediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürü ve üst düzey bazı yöneticilerin gözaltına alınması sonrasında bazı CHP milletvekillerinin yaptığı sert açıklamalar ve belediye başkanlarının soruşturmanın yürütüldüğü adliyeye gelerek gövde gösterisi yapması adli mercileri etkilemeye yöneliktir. Bu davranışlar doğru değildir. Gözaltına alınan şahıslar mahkemece serbest bırakıldıktan sonra gülerek zafer kazanmışçasına adliyeden ayrılmışlardır. Soruşturmanın mağdur tarafında genç yaşta yaşamı sona ermiş 2 insan olduğu asla unutulmamalıdır. Herkesin sükunetle ve yargıyı etkilemeye çalışmadan, müdahale etmeden süreci takip etmesi lazımdır. İzmir'in göbeğinde tüm vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Bunun sorumlularının bulunması hepimizin isteği. Sürecin sağlıklı yürümesi için de herkesin adli makamlara saygı duyması ve güvenmesi gerekir."

Sarıçiçek, yargıyı etkilemeye ve soruşturmayı saptırmaya yönelik her türlü açıklama ve davranışta bulunan kişileri kınadıklarını sözlerine ekledi.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı dün adliyeye sevk edilmiş, Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2 kişi için ise ev hapsine karar verilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise süreci takip için gittiği İzmir Adliyesinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.