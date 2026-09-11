Özgür Çelik, Üsküdar soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi - Son Dakika
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Özgür Çelik, Üsküdar soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Özgür Çelik, Üsküdar soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi\'nde ifade verdi
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi sonrası açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturmada ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne gitti. Çelik, "Üsküdar Belediyesi'nin önünde gerçekleri söyledik, ifademizde de gerçekleri söyleyeceğiz" dedi.

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimleri sonrasında yaptığı bazı açıklamaları gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için Çağlayan'a, İstanbul Adliyesi'ne gitti. Adliye girişinde konuşan Çelik, " Üsküdar Belediyesi'nin önünde gerçekleri söyledik. Şimdi de avukatlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber savcılıkta ifademizi vereceğiz. Orada da gerçekleri söyleyeceğiz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'a ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlatmıştı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanlığı da yenilenen Üsküdar Belediye Başkanvekili seçiminde yaşanan, meclis üyelerinin tehdit ve baskı ile AK Parti adayına oy vermeye zorlandığı iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Özgür Çelik, soruşturmanın meclis üyesi Ayhan Aydın ile sınırlı kalmamasını, derinleştirilmesini istemiş, "Parti değiştiren ve oylama sırasında siyasi tercihlerini değiştiren tüm belediye meclis üyelerinin beyanlarının alınması gerekir. Tehdit iddialarının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin mutlaka tespit edilmesi gerekir. Para veya menfaat teklif edilip edilmediğinin araştırılması gerekir. Adli süreçlerin siyasi iradeyi etkilemek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını, adliyelerin siyasi iradeyi değiştirmek amacıyla alet edilip edilmediğinin mutlaka incelenmesi gerekir" demişti.

"ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÖNÜNDE GERÇEKLERİ SÖYLEDİK, İFADEMİZDE DE GERÇEKLERİ SÖYLEYECEĞİZ"

Çelik, başlatılan bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde ifade vermek için Çağlayan'a, İstanbul Adliyesi'ne gitti. Adliye girişinde parti yöneticileri, ilçe başkanları ve avukatlar tarafından karşılanan Çelik, "Üsküdar Belediyesi'nin önünde gerçekleri söyledik. Şimdi de avukatlarımızla ve arkadaşlarımızla beraber savcılıkta ifademizi vereceğiz. Orada da gerçekleri söyleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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