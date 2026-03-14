Özgür Özel: Allah Ömer Günel'e Bunları Yapmayı Siyasi Pazarlık Konusu Yapan Topuklayanı da Bildiği Gibi Yapacak

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da iftar programına katıldı. Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bunlar CHP'nin çok büyük oyuyla seçtirdiği Aydın Büyükşehir'in AK Parti'ye geçmesinin transfer ücreti arkadaşlar. Üç taksitte bunu ödüyorlar. Aziz İhsan Aktaş davasından onu kurtarmak, açık dosyalarını kapatmak ve husumetli olduğu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i hapse atmak. Ömer Günel Kuşadalıların, Aydınlıların bildiği gibidir. Allah Ömer Günel'e bunları yapmayı siyasi pazarlık konusu yapan topuklayanı da bildiği gibi yapacak. İlk seçimlerde onu elimizden, Aydın'ın elinden kimse alamayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak mitingi sonrası memleketi Manisa'da iftar programına katıldı. Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu Ramazan Çadırı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Özel'e iftar programında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve partisinin Manisa milletvekilleri eşlik etti. İftar öncesinde çadır içinde kurulan ve stantlardaki esnafla selamlaşan Özel, iftar yemeğini de kendisi aldı.

"Bu büyük ekonomik kriz sürecini çok iyi yönetmek gerekiyor"

Belediyelerin iftar çadırları üzerinden ekonomik krize değinen Özel, merhum Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ı anarak "Yüreğimiz çok buruk, çok zor geldim bu iftara. Çünkü hem Şehzadeler'in hem büyük şehrin seçilmiş iki belediye başkanı, iki kardeşim hem Gülşah Durbay hem de Ferdi Zeyrek geçen sene bu iftarda bize ev sahipliği yaptılar şurada. Bu sene maalesef ikisi de aramızda yok. O yüzden içimiz yanıyor, yüreğimiz buruk. Ama sonuçta maalesef bütün yaşanan acılara rağmen bu ülkede yoksullara, vatandaşlara, kimsesizlere sahip çıkmak gerekiyor. Hem Ferdi hem Gülşah'ın bıraktığı hizmetleri kaldığı yerden devam ettirmek gerekiyor. Hem bu büyük ekonomik kriz sürecini çok iyi yönetmek gerekiyor. Manisa, ilde en çok kent lokantası olan İstanbul'dan sonra ikinci il. Yakında İstanbul'daki sayıya ulaşacak. Büyükşehirimizin iftar programlarını 125 bin kişiye bugüne kadar ulaşılmış bir rakam. Bugün burada gördüğümüz çok farklı yerlerinde Türkiye'nin doğmuş, buraya gelmiş, Manisa'da hayata tutunmaya çalışan insanlarla ekmeğimizi paylaştık. Burada duyduklarımızdan güzel sözlerden memleketimizde arkadaşların hizmetleriyle ilgili işittiklerimizden büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Üç taksitte bunu ödüyorlar"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, şöyle konuştu:

"Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Başkanımız gözaltında. Bir kere Ömer Başkan niye Kuşadası'nda ya da Aydın'da değil de İstanbul'da göz altında? Çünkü CHP'ye yönelik her türlü yıpratma operasyonu İstanbul merkezli yönetiliyor. Bir telefonla çağrılabilecekken neden sabah operasyonlarıyla gözaltına alınıyor? Neden ifadesi alındığı halde halen daha nezarethanede tutuluyor? Onun bu durumlarının bir tek sebebi var. Üç başlık altında bakarsak... Birincisi topuklu Efe diye vaktiyle Aydın'ın sevip şimdi maalesef yaka silktiği 'Topuklayan Efe'nin Aziz İhsan Aktaş davasından kurtulması bu işin birinci taksiti. İkinci taksiti, açık ve yıllardır sürdürülen soruşturmalarının apar topar kapanması, üçüncüsü de yıllardır husumet duyduğu Ömer Günel'in özgürlüğü deyim yerindeyse 'kafasının kopartılması.' Bunlar CHP'nin çok büyük oyuyla seçtirdiği Aydın Büyükşehir'in AK Parti'ye geçmesinin transfer ücreti arkadaşlar. Üç taksitte bunu ödüyorlar. Aziz İhsan Aktaş davasından onu kurtarmak, açık dosyalarını kapatmak ve husumetli olduğu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i hapse atmak. Ömer Günel Kuşadalıların, Aydınlıların bildiği gibidir. Allah Ömer Günel'e bunları yapmayı siyasi pazarlık konusu yapan topuklayanı da bildiği gibi yapacak. İlk seçimlerde onu elimizden, Aydın'ın elinden kimse alamayacak."

"Erdoğan'ın rakibini içeride tutup kendisinin seçim kazanma planıdır"

Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "İBB davasında tutuksuz yargılama olmalı" sözlerine ilişkin, "Tutuksuz yargılanma esastır. Biz zaten bunu her zaman için söylüyoruz. Tutuklu yargılama rakibinden korkan ve onu dört kez yenemeyen Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibini içeride tutup kendisinin seçim kazanma planıdır. Ama Ekrem İmamoğlu ister içeride olsun ister dışarıda olsun. İster aday olsun ister aday olamazsın yapılacak seçimin kaybedeni Erdoğan olacaktır. Kazananı tüm Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Eninde sonunda Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı, CHP de iktidar olacak" dedi.

"Tarihin çöplüğünde yerini alacaklar"

Davalarda mahkeme başkanının tutumunu eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemenin başkanı yetersiz, beceriksiz, kendine özgüveni yok, nasıl bir suçu alet edildiğinin de farkında. O yüzden de ne yaptığını şaşırıyor. İlk günlerde üzerine cübbe giymeden salona gelip de herkesin önünde soyunup dökülmekten tutun da girdiği çıktığı kapıyı karıştırmaya kadar fevkalade bir acemiyle karşı karşıyayız. ve kötü niyetli talimatlar almış, kötü niyetli uygulamalar yapıyor. Basının kör noktaya taşınmaya çalışılması da aynı kötü niyetliliktir. Ekrem İmamoğlu'nun diğer sanıklarla selamlaşmasına engel olmak da kötü niyetliliktir. ve bu 12 Eylül yargılamalarında olmayan, Yassıada yargılamalarında olmayan bir şeydir. Ekrem İmamoğlu'na sayın demeyip sanık Ekrem diyerek ilk gün yetendiği o iş de Yassıada'da Adnan Menderes'i küçük düşürmeye çalışan hitabetin bir taklididir. Bugün Yassıada'da onu yapanları kimse hatırlamıyor. Herkes Yatsıada muamelesinden utanıyor. Adnan Menderes milletin gönlünde dualarında, onu asanlar ise şu anda savunulamaz durumdalar. Yassıada yargılamalarını yapanların, 12 Mart yargılamalarını yapanların, 12 Eylül yargılamalarını yapanların devamı olanlar, özentisi olanlar da tarihin çöplüğünde yerini alacaklar."

"En çok Manisa'dan konuştuk, Ferdi'den konuştuk, Gülşah'tan konuştuk

Özel, Arınç'ı ziyaretine gelen eleştirilere ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben seçildiğimde Sayın Bülent Arınç ziyarete geldi. Kötü günlerimizde hem kendisi hem de oğlu bizi yalnız bırakmadı. Ramazanda geçen hafta buradaki iftarına davet etmişti, icabet edemeyince bir iadeiziyaret hem de bir ramazan tebriğine gittim. Elbette bir çok konuyu konuştuk ama biliyorsunuz Türkiye gazetesi ve Türkiye gazetesindeki birisi akşam televizyonda da TGRT'de de o gün sanki oradaymış gibi bir sürü gerçek dışı beyanda bulundu. Yalanlamak bana yakışmazdı, Bülent Bey'e düşerdi. Bülent Bey gecikmeden bugün Nefes gazetesine tam bir sayfa yalanlama yapmış. Bülent Bey'in o söylediği her şey o gazeteciyi herhalde artık utandırmıştır. Hiç konuşmadığımız şeyleri söylemiş. Sayın Bülent Arınç son derece nazik bir şekilde tutuksuz yargılama gerektiğini, mahkemelere güven olması gerektiğini, bu şartların güvensizlik yarattığını söyledi. Son derece nazik. En çok Manisa'dan konuştuk, Ferdi'den konuştuk, Gülşah'tan konuştuk, ramazandan konuştuk, Manisa'daki iftardan konuştuk. Manisa'nın çıkarlarından konuştuk. Ayrıca Türkiye siyasetiyle ilgili genel değerlendirmeler yaptık. Bir ramazan sohbetinden bir siyasi çıkar elde etmeye çalışan ve bunu gazetecilik yaparak yapmaya çalışanlara da ben ne diyeyim? Bana dediler 'Ne diyeceksin?' 'Yalanlamak bana düşmez, Bülent Bey'in ağzından yazmış' dedim. Bugün de kendisi yalanlamış. Artık o gazeteciyi okurlarının vicdanıyla baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz, sağ olun."