Özgür Özel, Amedspor'u Ziyaret Etti: "Devlette Bir Normalleşmeye Gidilecekse Öncelikle Amedspor ile Normalleşmek Yakışır"

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(DİYARBAKIR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Amedspor'u ziyaretinde;"Geçmişte Amedspor'u çok şeytanlaştıran söylemlerin üretildiği birtakım yerlerden daha dün bütün bölgenin dikkatle takip ettiği ve 'Bundan sonra ne olacak' diye baktığı bir sürecin işaretleri verilmiş durumda. Devlette de bu noktada bir normalleşmeye doğru gidilecekse öncelikle Amedspor ile normalleşmek yakışır. Bu konuda da adımların atılmasını ümit ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı altı günde altı ile yapacağı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında, dün akşam Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır temasları kapsamında, bugün Jiber fabrika işçileriyle öğle yemeğinde bir araya gelen Özel, ardından Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği ile toplantı yaptı. Özel'in Diyarbakır temasları, Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü ziyaretle devam etti. Amedspor teknik direktörü Ersun Yanal ve yönetim kurulu üyeleri, Özel'i tesis önünde karşıladı. Özel, daha sonra Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile görüştü.

Aziz Elaldı: "Amedspor gerçeğini kabul etmek lazım"

Kulüp Başkanı Elaldı, Özel'e taleplerini şöyle anlattı:

"Amedspor, Türkiye'nin sadece Diyarbakır şehrinden ibaret olan bir takımı değil. Bütün bölgenin Kürt temsiliyetinin olduğu bir takım duruşu ve kimliği olan bir takımdır. Türkiye'de sporun birleştirici ve barış ruhunu hisseden herkesin desteklediği, her kesimin desteklediği bir takımdır. Tabi Amedspor birçok zorluklarla, sorunla buralara kadar gelebildik. Merkezi hükümet ve muhalefet gücünü anlayamadılar. Biz yerel yönetimlerin yıllarca kayyımlarla yönetilmesinden sonra geriden gelen belediyelerimizin de tasarruf tedbirleri nedeniyle, boşaltılan kasalarının sebebiyle bir türlü destek de alamadık, kurumlardan destek alamadık. Amedspor gerçeğini kabul etmek lazım. Amedspor'un Türkiye'deki bu birleştirici ve barış ruhunu, sporun evrensel ruhunu bütün Türkiye futboluna yayan bir kulübüz. Ama maalesef hala çeşitli sebeplerden dolayı hem ekonomik hem de siyasi anlamlarda zorluk çekiyoruz. 10'uncu haftamıza girmemize rağmen ve bir başarı sezonu yakalamamız için oluşturduğumuz takıma rağmen hala sahamızda bir türlü oynayamadık. Stadımız yok. Bu hafta bile bu sahada oynayamayacağız ve bizim taraftarımızdan halktan kopuk bir şekle gelmemize sebep oldu bu durum. Sayın Genel Başkanımdan bize kulüp binamızda, altyapıda, kadın takımı ve engelsizde bizlere destek olmalarını bekliyoruz."

Özgür Özel: "Amedspor'un memleketim Manisa'da şampiyonluğu garantilemiş olmasından da ayrı bir mutluluk duydum"

Özel ise şöyle konuştu:

"Amedspor ile bir gönül bağımız zaten var. Geçen sene de şöyle bir şey yaşandı: 31 Mart'ta biz almamızın çok zor olduğu belediyelerde çok büyük başarılar elde ettik ve bunlardan bir tanesi Kastamonu Belediyesi'ydi. Bir tanesi de Manisa'nın Soma Belediyesi'ydi. Amedspor, deplasmandaki son iki maçını buralarda oynadı. Daha önce Amedspor'un deplasmanlarda taraftarına kulübe yönelik birtakım nahoş, ötekileştirici, küçük düşürücü saldırılar yaşandığını utançla takip ediyorduk. Her iki belediye başkanımız da Amedspor'a ilçeleri sınırına girdiği andan ayrılana kadar eşlik ettiler, maçı birlikte izlediler, ev sahipliği yaptılar ve henüz 31 Mart'ta şehirlerinde yüzde 50'nin üzeriyle seçilen o şehrin emin insanları, o şehirdeki herkese Soma'nın ve Kastamonu'nun misafirperverliğini göstermeye yaptıkları çağrı karşılık buldu. Allah'a şükür, bizi utandıracak hiçbir şey yaşanmadı. Soma'da da şampiyonluğu neredeyse kesinleştirdikleri maçı yaptılar. Hatta biz de o gün Manisa Mesir Şenlikleri'ndeydik. Bir araya gelecektik ancak büyük bir uçak Diyarbakır'a kalkmak için saati belliydi. Onun için Manisa'da görüşemedik. Sonra telefonla görüştük ama Amedspor'un memleketim Manisa'da şampiyonluğu garantilemiş olmasından da ayrı bir mutluluk duydum.

" Süleyman Soylu'nun beyanları yaptığı kamu göreviyle bağdaşmayacak şekilde yakışıksızdı"

Spor birleştiren bir unsur. Futbol fena halde, hayat futbola benzer diyoruz. Türkiye'de Amedspor geçmişte hepimizi üzen birtakım uygulamalarla karşılaştı. Maalesef Süleyman Soylu'nun bazı beyanları, son derece hem de yaptığı kamu göreviyle bağdaşmayacak şekilde yakışıksızdı. Ama tüm süreçlerden Amedspor hem alnının akıyla hem de Türkiye'nin dört bir yanında bu haksızlıklara itiraz edenlerin kendilerine yolladıkları pozitif enerjiyle başardılar. Bundan sonra da Türkler ile Kürtlerin, Türkiye'deki bütün herkesin barışına, kardeşliğine ve birlikte yaşama kültürüne katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yaşanan ekonomik güçlükler konusunda da bizim belediyelerimizin üzerine ne düşerse bu konuda elimizden gelen imkanları da seferber etmeyi, elbette ki başkanımın bu çağrısına kayıtsız kalmamayı son derece önemserim. Elimizden geleni de yapmak isteriz. Ama özellikle şunu da ifade etmek isterim: İki gün önce geçmişte Amedspor'u çok şeytanlaştıran söylemlerin üretildiği birtakım yerlerden daha dün, bütün bölgenin dikkatle takip ettiği ve 'Bundan sonra ne olacak' diye baktığı bir sürecin işaretleri verilmiş durumda. Devlette de bu noktada bir normalleşmeye doğru gidilecekse öncelikle Amedspor ile normalleşmek yakışır. Bu konuda da adımların atılmasını ümit ediyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Benim okuduğum tarihiyle benden iki yaş daha büyük Amedspor, 52 yıl olmuş kurulalı. 1999'da Diyarbakır Belediyespor'a dönüşmüş belediye tarafından satın alınarak, 2014'te bugünkü adını almış. Böyle bir kulüpte misafiriniz olmak, çayını içmek bizim için de son derece mutluluk verici."