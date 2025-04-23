Özgür Özel Anıtkabir Yürüyüşü İçin Kararlı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anıtkabir'de katıldığı 23 Nisan resmi töreninin ardından, Ankara Valiliği'nin izin vermediği yürüyüşe ilişkin, "TBMM'yi kurmuş partinin genel başkanı, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Ona bile Valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Saat 17.00'de bütün Ankaralılarla birlikte kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene katıldı.

Özel, törenin ardından kendisine seslenen çocuklarla fotoğraf çektirdi, isteyenlere imza verdi. Özel, çocukların kendisine yoğun ilgisini şöyle değerlendirdi:

"Çocuklar hak ettikleri bayramı kutlamaya çalışıyorlar. Biz de bayram, herkes için bayram gibi kutlansın istiyoruz. Arkadaşlarımız cezaevinde, ülke yoksul, çocukları bile koruyamayan bir dönemdeyiz. Ümit ediyorum, gelecek bayram hem çocuklar için hem Türkiye için gerçek bir bayrama dönüşür. Onun için Türkiye'nin bir değişim umuduna ihtiyacı var. Vatandaşta olan bu umudu baltalamaya çalışıyorlar, ele geçirdikleri yargı gücüyle. Bununla mücadele etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Çocukların umudunu, neşesini, heyecanını görüyorsunuz."

"Tabii ki yürüyeceğiz"

Özgür Özel, Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yapılacak yürüyüşle ilgili Ankara Valiliği'nce yapılan "trafik sebebiyle uygun görülmediği" yönündeki açıklamanın hatırlatılması ve buna rağmen yürüyüşün olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki yürüyeceğiz. TBMM'yi kurmuş partinin genel başkanı, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek. Ona bile Valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Saat 17.00'de bütün Ankaralılarla birlikte kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz."