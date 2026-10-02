Özgür Özel Artvin'de... Özel, cuma namazını Merkez Camii'nde kıldı - Son Dakika
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Özgür Özel Artvin'de... Özel, cuma namazını Merkez Camii'nde kıldı

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Özgür Özel Artvin\'de... Özel, cuma namazını Merkez Camii\'nde kıldı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki esnaf ziyaretinin ardından Artvin'e geçerken Borçka'da 18. Dönem CHP Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun mezarını ve şehitliği ziyaret etti. Özel, Artvin Merkez Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

(ARTVİN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'deki esnaf ziyaretinin ardından Artvin'e geçerken Borçka'da 18. Dönem CHP Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun mezarını ve şehitliği ziyaret etti. Özel, Artvin Merkez Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de esnaf ziyaretinin ardından Artvin'e geçerken yol üzerinde Borçka'da durdu. Özel, 18. Dönem CHP Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Özel, ardından Borçka'daki şehitliği ziyaret etti.

Özel, Borçka'daki ziyaretlerinin ardından Artvin Merkez Camii'nde cuma namazını kıldı. Özel, cuma namazının ardından caminin yakınında bulunan Artvin Belediye Başkanlığı binasına geçti.

Kaynak: ANKA
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