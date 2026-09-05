Özgür Özel\'den Kırklareli\'nde İlk Otobüs Mitingi

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT - Eylem Ladin DEĞER

(KIRKLARELİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nde partisinin yeni otobüsü üzerinden ilk kez vatandaşlara seslenerek, "Buradan, dosta güven, dost olmayana kaygı veren bu toplantıdan şunu söyleyelim: Sen rakibini yenmek istiyorsun diye normal yollarla rekabet edeceksin. 'Yok, ben mahkeme yoluyla darbe yaparım. Yargı kollarıyla darbe yaparım. Bunları susturur, kurtulurum. Bunların yerine dişime göre geçmişte yendiğim, yine yeneceğim birini bulur, başına getiririm' diye hesap yapana söylüyorum: Bak otobüsün sesi nasıl gidiyor. Bu millet bizim sesimizin kısılmasına izin vermedi, vermeyecek" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iki gün sürecek Trakya temasları kapsamında Edirne'nin ardından Kırklareli'ne geldi. Programında yer alan Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaretini yoğun kalabalıktan dolayı gerçekleştiremeyen Özel, cadde boyunca Kırklarelililerle birlikte yürüdü, fotoğraf çektirdi. Ardından YENİ Parti otobüsü üzerinden ilk kez vatandaşlara hitap eden Özel, şöyle konuştu:

"Biz Kırklareli'yle ayrı düşemeyiz. Şundan herkes emin olsun: Yapılacak ilk genel seçimlerde YENİ Parti Cumhuriyet tarihindeki en büyük başarıyı elde edecek. Kırklareli'nde en büyük başarıyı elde edecek. ve Kırklareli Belediyesi'ni bir daha kaybetmemek üzere kazanacağız. Tüm ilçeleri, belediyeleri kazanacağız. Kırklareli'nin önceki dönem milletvekillerine, belediye başkanlarına, bugün burada bizimle birlikte olanlara, gönlü bizimle olup çok yakında aramıza katılacaklara, hepsine selam olsun.

"YENİ PARTİ İKTİDARINDA HERKESE GEÇİM GARANTİSİ VERECEĞİZ"

Kırklareli'yle ilgili iki husus var. Bunlardan bir tanesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nin doğru fiyat, doğru randevu sistemi yapmadığı için öksüz bırakılan, sahipsiz bırakılan, fiyatsız bırakılan ürünler, ilan edilen 16 liralık fiyata rağmen şehrin zorluklarından, kredi kapatma baskısından dolayı piyasaya 12 liraya buğdayın satılması, adeta AK Parti iktidarının kul hakkına girmesidir. Buradan ilan ediyorum, AK Parti kul hakkına girmiştir. Kırklareli'ndeki buğday, arpa üreticisinin hakkını tüccara yedirmiştir. Buradan söz veriyorum YENİ Parti, AK Parti'nin kara düzenini yıkacak. Yerine yepyeni milletten yana, halktan yana bir düzen kuracak. O düzende nasıl bu kafeterya asgari ücretin altında eleman çalıştıramıyor, çalıştırırsa ceza yiyorsa buğdayda, arpada, hububatta, ayçiçeğinde, mısırda taban fiyatın altında işlem yapanın devlet canını okuyacak. Buradan ilan ediyorum ve meydan okuyorum: Bu iktidar yol yapan müteahhide geçiş garantisi, havaalanına uçuş garantisi, tünelde geçiş garantisi, hastaneye şehir hastanesine hasta garantisi veriyor. Bir garantisi olmayan sizsiniz, biziz. YENİ Parti iktidarında herkese geçim garantisi vereceğiz. YENİ Parti iktidarında ant olsun ki, söz olsun ki kim ne ürün üretecekse bir sene önceden maliyetlerini görecek, doğru ürüne yönlendirilecek, doğru teşvikler verilecek, ürettiği ürünü kaça satacağını bilecek, devlet sizlere ürününüz için alım garantisi verecek.

"EMEKLİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE KARARLIYIZ"

Ayrıca hayvancılıkta, besicilikte, süt üretiminde uğraşanlar için bugün yemin fiyatı 22-24 liraya geldi. Sütün fiyatı ise 26 lira. ve yem-süt paritesi tekrar 1,1 liraya geriledi. Yem-süt paritesinin 1,5 lira olmadığı yerde güvenle kimse süt üreticiliği yapamaz. Buradan bir kez de bu konuda AK Parti'nin kara düzenine, güzelim hayvanları, süt ineklerini bıçak altına götüren, pariteyi bir türlü doğru yerde tutamayan AK Parti'nin kara düzenine itiraz ediyoruz. YENİ Parti'nin halkçı, sizi düşünen düzeninde parite 1,5'un altına inmeyecek. Devlet 1,5 pariteye göre tüm süt üreticilerine garanti verecek.

Kırklaeli'nden dünyanın en büyük haksızlığına uğrayan emeklilere sesleniyorum: Siz yıllarca çalıştınız, didindiniz, devlet dedi ki: 'Emekli ol, biz sana bakacağız.' Şimdi geldiklerinde sekiz çeyrek altın alan emekli maaşını, iki çeyreğe düşürdüler. Eskiden 1,5 asgari ücret olan emekli maaşını 0,6 asgari ücret getirdiler. Emeklileri perişan ettiler. Sefalet maaşına getirdiler. Bu iktidarı götürmeye emekliler karar verdi. Emeklilerin yüzünü güldürmeye de biz kararlıyız.

Bütün ev hanımlarına, ev kadınlarına bir müjdeyi bir kez de burada ifade etmek istiyorum: Evde olan, çocuk bakan, çocuğunu bırakacak kreşi olmayan, hastasına bakan, engellisine bakan, bütün ev kadınlarına sosyal devlet gereği olarak çalışamayan, iş bulamadığımız ev kadınlarını sigortalı yapacağız. Hepsi günü gelince kendisi emekli olacak. Ev kadınlarının sigortası devlet tarafından karşılanacak. İş teklif edemediğimiz, evladına kreş veremediğimiz herkesin sigortasını yatıracağız. Bunlar dünyada bizim siyasi akrabalarımızın başarıyla yaptığı işler. ve şunu göreceksiniz ki AK Parti'nin kara düzenine kimse mecbur değildir. Kimse ama kimse ezilmeye geride kalmaya mahkum değildir.

"YENİ PARTİ'YE KAYDOLUN BU İKTİDARI BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM"

Kırklareli'nde hepinizi YENİ Parti'ye kaydolmaya davet ediyorum. Her ilçede YENİ Parti'nin ilçe binaları açık, il binaları açık, kapı Kırklaeli'nin bütün demokratlarına açık. Gelin yeni partiye geçin, tarihi birlikte yazalım, hep beraber yazalım. İsteyen cep telefonundan dört dakikada kaydoluyor. Başka üstüne bir işlem yok. Dört ayda olan işi dört dakikaya indirdik. İsteyen il, ilçe binalarına gidiyor, orada çayını, kahvesini içerken işlemler bitiyor. Bundan sonra bir şey değişiyor. Artık YENİ Parti'de kararı delegeler vermiyor. YENİ Parti'nin ilçe başkanını da il başkanını da genel başkanını da tüm üyeler oy vererek seçiyor. İlçe seçimleri için kayıtlar bitti diye kimse üzülmesin. İl başkanlığı için gelen her üye oy kullanacak. Eylülde, ekimde gelen her üye genel başkanlık seçiminde oy kullanacak. Herkes yakınına, arkadaşına haber etsin. YENİ Parti'ye kaydolun. Tarihi birlikte yazalım. Bu iktidarı birlikte değiştirelim.

"İLK KEZ OTOBÜSÜ KULLANDIK"

İlk kez otobüsü kullandık. Buradan dosta güven, dost olmayana kaygı veren bu toplantıdan şunu söyleyelim: Sen rakibini yenmek istiyorsun diye normal yollarla rekabet edeceksin. 'Yok, ben mahkeme yoluyla darbe yaparım. Yargı kollarıyla darbe yaparım. Bunları susturur, kurtulurum. Bunların yerine dişime göre geçmişte yendiğim, yine yeneceğim birini bulur, başına getiririm' diye hesap yapana söylüyorum: Bak otobüsün sesi nasıl gidiyor. Bu millet bizim sesimizin kısılmasına izin vermedi, vermeyecek. Lüleburgaz bu süreçte tarihe geçiyor. Kırklareli tarihe geçiyor. Niye geçiyor? Butlan oldu, ertesi ilk miting Lüleburgaz'daydı. Lüleburgaz'daki kalabalık ki sizler de oradaydınız, butlan karşıtı en büyük halk hareketiydi. Herkes sizden cesaret aldı. Hepinize teşekkür ediyorum. YENİ Parti her şeyi yapıyor ama bir şey yapamıyor, dedik. Esnaf gezmeye kalkıyoruz Ama dükkanlara giremiyoruz. Milletvekilimiz ve ilçe başkanlarımız, il başkanımız, 'Şu peynirciye girelim mi' dediler. Bu selle giremedik. Buraya kadar geldik. Biz her şeyi yapıyoruz Esnaf gezisi yapamıyoruz çünkü sizin ilginizden kalabalığınızdan, sokaklar sel oluyor, akıyor. Bugün de bu kalabalık, bir kez daha bizi böyle bir otobüs üstünden ilk kez hitap etmeye, ilan edilmemiş, pazarlığı yapılmamış bir mitingle hitap etmeye olanak tanıdı. Yine tarihi bir şey yaptınız.

"BİZİMLE YÜRÜYENLERE SELAM OLSUN"

Buradan şunu hatırladım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gittiği tüm şehirlerde o şehirle ilgili önemli tespitlerde bulunur. Kırklareli'ne geldiğinde Atatürk şöyle söylemiş, herkes sokaklara dökülmüş, evlerde kimse kalmamış, ben de sizi görünce bugün arkadaşlara dedim. Kırklareli tarih yazıyor. Herkes sokaklara dökülmüş. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ahali, memleket meselelerine fevkalade hassas ve ilgilidir'. 100 yıl önce olduğu gibi içinde kurtuluşun azmini taşıyanlara, yeni bir kuruluşa, yeni bir başlangıça inananlara, YENİ Parti ile birlikte yeni bir yolda yürüyenlere, eskiyi geride bırakıp yeniyi kurmak için, halkın iktidarını kurmak için bizlere omuz verenlere, bizimle birlikte iktidara yürüyenlere selam olsun."