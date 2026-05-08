Özgür Özel: "Bu Ülkede İktidarı Değiştirmeden Ölmeye Niyetim Yok"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki hafta içinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik yeni bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, "Bu da kendisine dert olsun. Hiçbir iftirası, hiçbir yalan beyanı, karalaması, tehdidi, ne yaparlarsa yapsınlar ölümden gayri beni durduracak bir şey yok. Bu ülkede iktidarı değiştirmeden de ölmeye niyetim yok" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'deki programda "Nasılsınız" sorusunu, "Yorulmaya, kötü olmaya hakkımız yok. Parti, dünya siyaset tarihinin bir siyasi partiye yapılan en büyük kuşatması altında. Artık bırakın hukuk, etik, ahlak, hiçbir şey kalmamış. Bir tek amaç var. 24 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var, bir iktidarın değişmesi de normaldir, yorulmuştur, kadroları yıpranmıştır, lideri yorulmuştur. Hiçbir sebep olmasa demokrasi budur, vatandaş değiştirmek ister, alternatifleri görmek ister. Türkiye'de bir iktidar değişimi görülüyor. Bunun sancıları olabilir. Bunun gerçekleşmemesi için büyük bir direnç var. CHP'ye, partinin kurumsal kimliğine, partinin genel başkanına, partinin il başkanlarına ve partinin belediye başkanlarına, cumhurbaşkanı adayına, hem hukuk yoluyla hem basın yoluyla iftiralarla, tehditlerle... Hiçbir suçu olmayan başkanlarımız tutuklu" yanıtını verdi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bu partiyi kuranlar, kurmadan önce nasıl cepheden geldiler, bombardıman altındaydı, kimi gazi oldu, kimi şehit, kimine nasip oldu Atatürk'le cumhuriyeti kurdular. Biz o güçlüklerle kurulmuş bir partinin bu güçlüklere direnmek zorunda olan bugünkü kadrolarıyız. 100 yıl önce cumhuriyet bütün haksızlıkları, bütün hukuksuzlukları, bütün eşitsizlikleri gidermek üzere önemli bir adım attı. Yönetim şeklini tek adamdan demokrasiye getirdi, hukukun üstünlüğünü sağladı, çok partili rejimi getirdi. Sonra hep beraber bir sürü hatalar yaptık, cumhuriyete yeterince sahip çıkamadık ve şimdi cumhuriyet bir kez daha kurtarılmayı bekliyor. Pozisyon itibariyle üzülmeye, yorulmaya, kızmaya hakkım yok."

"GEREKİRSE BOŞA KOCANI DEDİM"

Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin olarak, "Kendisinden böyle bir şey duymadık. Ben aradım kendisini, ben aradığımda kapalıydı telefonu, arkadaşlar 'Arıyoruz açmıyor' dedi. Bir söylenti yürüyor, bu konuda kendisi ya da belediyeden bir kurumsal açıklama gelmiyorsa geçen zaman iddiayı güçlendirir. Afyon'da insanlar belediyenin önünde protesto yapılıyorlar. Önümüzdeki hafta yapılacak bir törenle AK Parti'ye katılacağı söyleniyor. Bir yalanlama gelmedi. Keçiören Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçeceği söylentileri çıkmıştı, o da telefonunu kapamıştı" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

Dimdik ayakta duracağız. Aday belirlerken hep beraber anket yaptık, doğru bir isim olsun dedik. O gün Yenimahalle Belediye Başkanı'na gidiyor, kendisi de Afyonlu. Sonra gidiyor bir görüşme yapıyor. Ne gösteriyorlarsa, ne ile tehdit ediyorlarsa... Bir kişi, eşinin yaptığı bir şeyle kendi özgürlüğüyle tehdit ediliyorsa... Yarın çıkıp da Burcu Hanım, 'Üç gündür ben ortada yoktum çünkü' diye bir makul açıklama yapacak gibi durmuyor demek ki böyle şeyler var. Bir süre önce AK Parti medyası, yoğun şekilde kocasının birtakım işlerini söylüyordu. Aradık, 'Biz senin arkanda sonuna kadar dururuz. Ama kocan bir yanlış yaptıysa... Gerekirse boşa kocanı, partiye, kendine bunu yapma' dedim. 'Benim bir yere gideceğim yok' dedi. Ama bu sefer durum biraz daha farklı gözüküyor. Aydın'ın önüne bir anket faturası konmuştu.

"AKIN GÜRLEK'E DERT OLSUN"

İBB dosyasında bir tane kanıt yok. Dosyanın içinde somut bir kanıt var. Murat Gülibrahimoğlu'nun yaptığı ödemeler, bu dekont. Murat Kurum'un ajansı Kalyon Ajans'a 16 Mart ve 25 Mart tarihlerinde toplam 41 milyon 666 bin TL'lik bir ödeme yapılıyor. Paranın çıkışının, kaynağına girişinin kaydı var. Kalyon Ajans hesaplarına girdiğinde, Murat Kurum için yaptığı bütün kampanyanın parasını bu kişiden aldığı şak diye çıkıyor. Bu firma, yerel seçimler öncesi AK Parti İl Başkanı'nın ortak olduğu bir firma. Bu firma Akit gazetesine para ödüyor. Firmanın buz gibi AK Partili olduğu ortada. Hafriyat dökülen yerin Enerji Bakanlığı'na ait olduğu ortada. Enerji Bakanlığı da protokol yapıyor ve diyor ki, 'Bunu dökme karşılığında yüzde 10+KDV tutarı İBB'ye, yüzde 10+KDV tutarı Valiliğin şirketine ödeyeceksin'. Sanki bunları bulamayacağız, ortaya çıkamayacağız diye düşünerek... Murat Gülibrahimoğlu'nu alırız içeri, koyarız bunları, at imzayı deriz, Ekrem'e yıkarız, aradan kaçarız hesabı yapmış Akın Gürlek. Murat Gülibrahimoğlu, harekete geçtiğinde yurtdışındaymış, dönmemiş, tekliflere rağmen şunu söylemiş: 'Esas parayı AK Parti'ye verdim.' Öyle bir yere geldi ki artık mızrak çuvala sığmıyor, kurulan kumpaslar geri tepiyor. Butlan davasıyla tehdit ediyorlar, neymiş bakanla uğraşmayacakmışız. Akın Gürlek'e dert olsun. Ne yaparsa yapsın, bu memlekette onun darbe girişimine karşı tankın önüne yatmışım.

"HER ATTIĞI ADIM BİR ÖNCEKİ ADIMI YALANLIYOR"

Gökhan Böcek'in ifadesi Allah'tan ortaya çıktı. İfade şu; 'Ben gittim ama tam tarihini bilmiyorum, uçakla gittim, CHP binasından girdim, altıncı kata çıktım, para verdim'. Şu kapıdan kayıtsız kimse girmez. Baktırdık, kayıtlarımızın içinde Gökhan Bey'in bu partiye girmişliği yok. Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını açıkladık. Kendisi Muhittin Böcek ile ilgili bir iddia ortaya atılıyor. 'Manisa'da bu oldu, yakında çıkacak' diyordu. Muhittin Böcek'in telefonundan rahmetli Ferdi Zeyrek'in kendisine konum atması, Ferdi Zeyrek'in bürosuna gitmesi, 8-10 kişilik bir yerde Ferdi Zeyrek'e akıl verdikleri, kebap yedikleri ve ayrıldıkları çıktı. Gökhan'ın ifadesi, aynı tarihler. Bakan'ın Manisa ile ilgili söylediği her şeyin kumpas olduğu, yapmaya çalışıp beceremediği, bunu imzala dedikleri gün gibi ortada. Başka bir kumpas kurmaya çalışıyor. Baştan aşağı yalanlarla dolu, partiyi kurumu insanları itibarsızlaştırmaya yönelik bir iş. Bu işi İstanbul'da yapan şimdi Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu, bütün yetkiler elinde. Ama eline yüzüne bulaştırmış bir şekilde bu işlerde artık her attığı adım, bir önceki adımı da yalanlıyor. Acayip bir durumla karşı karşıyayız.

Bu bakanın tapuları... Toplam 16 tapu var. Akın Gürlek'in Bakanlığa 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz' dediği, Bakanlıktan '250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun' yanıtını aldığını da biliyoruz. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik bir tebliğ var, bunun için Bakanlık, tapu dairelerinde yapılan satışları alıyor ve belediyelere bildiriyor. 'El değiştirme oldu, sana başvuru olmadıysa kaçırma, çağır işlemini yap, gelirini artır' diyor. O tebliğe göre Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerine giden yazılarda bu tapu da var. Kaçakçılık olmasın diye rutin bir uygulama. 16 tapunun ilgileri belediyelere gitti mi gitmedi mi? Bir başsavcının 190 yıl boyunca maaşını biriktirse elde edebileceği 465 milyon TL'lik taşınmaz edinmesini sorgulamam çok normal. Buna karşı 'Sen uslu durmuyor musun, dur bak ben de seni Antalya'ya, Uşak'a karıştırabilir miyim'.

"FÜTÜRİSTİK BİR DARBE YAPIYOR"

Ne kadar yalan şeyler oldu. Dünya kadar yalan attılar. Bir basın açıklaması yaptım, iki kişi savundu, Süleyman Soylu, İzzet Ulvi Yönter. İki tane fevkalade kriminal tip, yeni gelmiş bakana dört elle sarıldılar ki, 'Ben onu savunursam, o da yarın benim yürümesi muhtemel süreçlerimde benimle bir...' Nasıl bir kirli ilişkiler ağı var. Haftaya olur, öbür haftaya olur bir basın toplantısı daha... Çok çok çok sarsıcı, bu tapular tapu boyutundan çok daha sarsıcı ve bir bakanın görevini sürdürmesine imkan vermeyecek ve bambaşka bir gündeme her şeyi taşıyacak bir iş olacak. Onu da hazırlıyoruz. Bizim iktidar yürüyüşümüze, cumhurbaşkanı adayımıza 'örgüt kurdun, yolsuzluk yaptın, hırsızlık yaptın, partiyi ele geçirdin' diye kendince bir vehimle... Türkiye'de bir darbe yapılıyor. Akın Gürlek ile mücadelem, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbesine nasıl karşı çıktıysam, nasıl demokrasiyi savunduysam, nasıl 12 Eylül'e 12 Mart'a, 1960 darbesine karşıysan bu darbeye de öyle karşıyım. Demokrat kimliğimle karşıyım. Türkiye'de iktidar el değiştirecek, fütüristik bir darbe yapıyor, geleceğe darbe yapılıyor. Buna mani olmak için. Tankın önüne yatan nasıl ölümü göze aldıysa, ben de tankın önüne yattım. Bu da kendisine dert olsun. Hiçbir iftirası, hiçbir yalan beyanı, karalaması, tehdidi, ne yaparlarsa yapsınlar ölümden gayri beni durduracak bir şey yok. Bu ülkede iktidarı değiştirmeden de ölmeye niyetim yok.

Görecek Türkiye, AK Parti nasıl birisiyle bu operasyonları yürütmüş ve gelinen noktada nasıl birine Adalet Bakanlığı gibi en dikkatli olunması gereken yere... Benim bugüne kadar ağzımdan çıkıp da arkasında duramadığım bir tek şey olmadı. İddia odur ki halen daha mal varlığını bildirmedi. En doğru zamanda, ispatı mümkün işleri bir araya getirip de soruları en net soracağımız zaman o basın toplantısını yapacağız."

Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik dava süreçlerinin anımsatılması üzerine, "Partinin yeni genel başkanıyla, eski genel başkanını karşı karşıya getirmeye çalışanlar var. Ayıptır, bu partide eski genel başkan dediğin Hikmet Çetin, Deniz Baykal, Altan Öymen, Bülent Ecevit, İsmet Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, bir başkası yok. Delegelerin salonda vicdanıyla verdiği bir karar. Delege olmayan rezil adamların beyanları var mahkemede" ifadesini kullandı.

(SÜRECEK)