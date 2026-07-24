Özgür Özel CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'yi Kurdu - Son Dakika
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Özgür Özel CHP'den İstifa Ederek YENİ Parti'yi Kurdu

24.07.2026 11:17
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 91 milletvekiliyle birlikte CHP'den istifa edip YENİ Parti'yi kurdu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etti. Özel, istifa ettiğini "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu. 91 CHP milletvekili de partilerinden istifa ederek YENİ Parti'nin kurucusu oldu.

Özgür Özel, salı günü yapılan CHP Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını açıklamıştı. Özel, bugün de CHP'den istifa ettiğini duyurdu. YENİ Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayan Özel, istifasını bir videoyla paylaştı. Özel ile 91 milletvekili de CHP'den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu'na katıldı.

Özel, evrakları imzaladığı videonun sonunda, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Özel, duyurunun ardından resmi X hesabındaki fotoğrafını değiştirdi ve "CHP Genel Başkanı" yazısını kaldırdı.

Kaynak: ANKA

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