Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Ateşkes ve Romanlar İçin Mesajlar

08.04.2026 20:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD-Iran ateşkesini değerlendirerek Romanların sorunlarına dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin, "Nihayet dün iyi bir haber aldık, yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Savaş hiç olmazsa 2 haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır." dedi.

Özel, İBB Şişli Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Özel, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü tebrik ederek, Romanların zekalarının, yeteneklerinin öğrenme hız ve kapasitelerinin bu toplumun gelecekteki en önemli sıçrama güçlerinden bir tanesi olacağına inandığını dile getirdi.

ABD ve İran arasında geçici ateşkese varılmasına ilişkin Özel, şunları söyledi:

"Nihayet dün iyi bir haber aldık, yüreğimiz ağzımızda takip ettik. Savaş hiç olmazsa 2 haftalığına durdu. Savaşların kazananı olmaz, kaybedeni başta kadınlar, çocuklar ve kırılgan gruplardır. İran'daki savaşın bile en ağır bedelini Türkiye'deki yoksullar ödemeye başladı. Çünkü petrol fiyatları, benzin ve mazot fiyatlarını artırdı. O artış başta gıda olmak üzere iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırmaya başladı. Yeni bir enflasyonla karşı karşıyayız."

Özel, "Bu noktada, derin yoksulluk maalesef Romanları, Kuştepe'yi herkesten çok etkiliyor." ifadesini kullandı.

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda temel vatandaşlık geliri sistemini getireceklerini belirten Özel, bir haneye ya iş vereceklerini ya da temel vatandaşlık geliri sağlayacaklarını dile getirdi.

Özel, tesisin bulunduğu alanın Kuştepe Spor'un antrenman sahası olduğunu kaydederek, "Buradaki spor sahasını, mükemmel bir spor alanı haline getiriyoruz ama altına büyük bir otopark yapıyoruz. Yan tarafına çok amaçlı bir salon yapıyoruz. Yoksul ailelerin ücretsiz yararlanacağı bir düğün salonu yapıyoruz. Yetmiyor, kapalı pazaryeri yapıyoruz. Çok fonksiyonlu alanlarla, az alanda çok işi birden yapıyoruz." diye konuştu.

Buranın 22 bin 600 metrekarelik bir alan olduğunu belirten Özel, "870 milyon lira artı KDV'lik bir yatırım planlandı. 15 amatör spor kulübümüzün evi olacak. 240 tezgahlık modern bir pazar yerinin ve 430 araçlık bir otoparkın olacağı, iyi günde, kötü günde size hizmet verecek çok amaçlı salonun ve bir düğün salonunun bulunacağı bu noktadayız." ifadelerini kullandı.

Özel, kendileri için Romanların meselesinin, başlı başına bir demokrasi ve insan hakları meselesi olduğunu söyledi.

CHP belediyelerinin hizmetleriyle Romanların yanında olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Bu ülkede Roman olmak ne demek ben biliyorum, bizler biliyoruz. Sadece bir kimlik taşımak değil, her sabah kendini ispat etmek zorunda kalmaktır. 'Ben de bu ülkenin evladıyım.' demek zorunda bırakılmaktır. Hastaneye giderken 'Acaba geri çevrilecek miyim?' diye tereddüt yaşamaktır. Polis görünce 'Baştan suçlu sayılır mıyım, bir önyargıya kurban olur muyum?' diye ürpermek, mahkeme kapısına giderken 'Ben baştan kaybetmişim.' diye bir hissiyatı taşımaktır. Şimdi birileri çıkıp bize 'Romanlar için ne yaptınız?' derse, bunu bize değil Roman mahallelerine sorun. Bugüne kadar siz ne yapmışsınız, Resul Emrah Şahan ne yapmış, Ekrem İmamoğlu ne yapmış? Bu konuda alnımız açık, başımız diktir."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Özel'in, açılış töreni öncesinde aynı tesiste katıldığı Roman Buluşması programı ise basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:27:57. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.