CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti

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Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e kötü haber geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ediz Ün kısa sürede istifasını sundu.

ÖZEL, EDİRNE MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'le ilgili düğmeye bastı. Özel, adı kaçakçılık iddialarına karışan Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün

GENEL MERKEZDEKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

CHP Genel Merkezi'ne gelen Ün, yapılan görüşmelerin ardından istifasını sundu. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir.

Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sn. Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir."

ARACINDA KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

20 Eylül'de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Konuya ilişkin Ediz Ün yaptığı açıklamada kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.