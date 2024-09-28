CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti - Son Dakika
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CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti

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ABD'den dönen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde aracında çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Parti genel merkezine gelen Ün, yaptığı görüşmelerin ardından istifa etti.

28.09.2024 20:05
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CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e kötü haber geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ediz Ün kısa sürede istifasını sundu.

ÖZEL, EDİRNE MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Özel, ABD ziyaretinden Türkiye'ye döndükten sonra Edirne Milletvekili Ediz Ün'le ilgili düğmeye bastı. Özel, adı kaçakçılık iddialarına karışan Ün'ün istifasını istedi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özel, Ediz Ün'ün İstifasını İstedi
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün

GENEL MERKEZDEKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

CHP Genel Merkezi'ne gelen Ün, yapılan görüşmelerin ardından istifasını sundu. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel'in talimatıyla geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak Edirne Milletvekilimiz Ediz Ün, Grup Başkanvekillerimiz ile bugün bir araya gelmiştir.

Yapılan görüşmede Sn. Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Hukuki sürecin sonucuna göre Sn. Ün'ün partimize geri dönüp dönmeyeceğine karar verilecektir."

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti

ARACINDA KAÇAK MALLAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ

20 Eylül'de Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatları ele geçirilmişti. Konuya ilişkin Ediz Ün yaptığı açıklamada kaçak ürünlerin varlığından haberi olmadığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Özgür Özel, Kaçakçılık, Politika, 3-sayfa, Edirne, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Anazarbus :
    Özel haklı.... Başka partilerin milletvekilleri gemillerle panamadan , kolomboyadan kokain taşıyor ,man adalarına ilerde lazım olur diye milyar dolarlar yatırıyor chp nin çapsızına bak arabayla gümrük kaçağı elektronik sigara kaçırıyor. İnsan biraz Binali bey in oğlundan, m. Gökçe beyin oğlundan, sayın Süleyman soylu dan bir şey öğrenir. Sayın özel de iktidar olmak istiyorsa adam gibi çalacak vekil seçsin bu ne böyle at hırsızı gibi 79 222 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Başkalarına kaçakçı diyenlerin haline bak Millet gerçek hırsızları görsün. Bu arabasıyla, bunu yapıyorsa gemisi olsa neler yapar. Kolombiya meksika.... Anlattıklarını meğer kendileri yapacakmış.. Elinde patladı beceriksizin. Şimdi diyecekler ki onlar da çalıyor. Eee senin farkın ne..? 10 2
    Şbn Şbn:
    Saydığın ülkelerin hangi corafyada olduğunu bilmez bide güya yorum yapmış 9 0
    SELÇUK KARABULUT:
    Allah aşkına şu zekanızı bir ölçtürseniz.... akıl sağlığınızdan şüphe ediyorum da 3 0
  • Mesut Biner:
    Tek çare reisss gerisini salla 133 109 Yanıtla
    yücel bozdemir:
    niyeki sizinkiler yapsa aynı şeyi madalya takardı. onun için mi reis 8 4
  • Sabri İnce:
    Dokunulmazlık zırhına bürünüp her türlü pisliği yapıyorlar . Hiç bir parti gözetmeksizin MV Donulmazlığı kaldırılmalı 180 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Karakteri varsa milletvekili görevinden de istifa eder.. 172 1 Yanıtla
  • Levent Kule:
    Chp profili 99 65 Yanıtla
    zoro beyi:
    Soylunun Binslinin istifasını isteyen oldumu Akp profili 3 4
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SON DAKİKA: CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti - Son Dakika
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