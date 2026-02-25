Özgür Özel'den Kritik Miting Konuşması - Son Dakika
Son Dakika

Özgür Özel'den Kritik Miting Konuşması

Özgür Özel\'den Kritik Miting Konuşması
25.02.2026 23:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy mitinginde siyasi iddiaları ve AK Parti'nin yolsuzluklarını eleştirdi.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bakırköy'de düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Bakırköy'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

'İDDİANAMEYE YAZACAK BİR ŞEY YOK'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün üçüncü bölgedeyiz. Aslında her şey üçüncü bölgeden başlamıştı. Yani 30 Ekim 2024 günü Sevgili Ahmet Özer'in Esenyurt'ta gözaltına alınıp, tutuklanıp, Türkiye'nin en büyük ilçesine kayyım atanmasıyla felaket başladı. Bugün 19 Mart'tan beri tutuklu olan, hasta olan, buradan sürgünde, İzmir'de olan, canıyla, kanserle boğuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın bölgesindeyiz. Ömrü belediyecilikle geçmiş ve ömrü boyunca Büyükçekmece'ye hizmet etmiş Büyükçekmece'de dokunmadığı kimse kalmamış, anketlerde alternatifsiz yüzde 60 - 70'le istenen, ömrü boyunca yaptığı hizmetlerle Büyükçekmece'nin gönlünde taht kuran Hasan Akgün'ün bölgesindeyiz. Nikah şahidi olduğum, nikahından sekiz ay sonra tutuklanan, dokuz aydır içeride olan, hakkında saçma sapan bomboş iddialar olup, daha belediye başkanı olmadığı dönemde AK Partililerin verdiği ihalelerden sorumlu tutulan, belediye başkanıyken devlet memuru değilken olan şeylerden kendisine bir şeyler yapıştırmaya çalışan, bu partinin gençlik kollarından gelen tertemiz evladı Utku Caner Çaykara'nın bölgesindeyiz. Maalesef bugün bir kez daha konuştuk ve üzüldük, üzüldük. Bunu bu mitingde de tekrar edeceğimi kendilerine de ifade ettim. Kimler var biliyor musunuz? İddianamesizler var. Dokuz ay önce, sekiz ay önce, yedi ay önce 'O belediyeleri acaba CHP'nin elinden alır mıyız?' diye, kaldı ki Bayrampaşa'da rezaletle becerdiler. Gaziosmanpaşa'da hiç utanmadan sıkılmadan kazanamadıkları belediyeyi ali cengiz oyunuyla alıp bir de dönüp Gaziosmanpaşa'ya teşekkür ettiler. Büyükçekmece'nin, Gaziosmanpaşa'nın, Şile'nin, Beyoğlu'nun ve Bayrampaşa'nın değerli belediye başkanları, yardımcıları, yöneticileri, belediye meclis üyeleri, bürokratları aylardır iddianame bekliyor, aylardır. Hepimiz biliyoruz ki arkadaşlarımız masum, yapılan işler siyasi. Ama burada, İstanbul'da 'Dört günde 200 kişiye iddianame yazdık biz' diye övünenler, dokuz aydır bir iddianameyi yazmıyorlar. Kiminin dosyasında tek başına bir kişi var, bir tek iddianame yazmıyorlar. Sebep? Çünkü Bayrampaşa'yı AKP'ye, kura hileleriyle kazandırmaya çalıştılar. Gaziosmanpaşa'da iftiranın en büyüğünü attılar. Nasılsa çoğunluk kendilerinde diye. Boş kasadan mühür çıktı. Yalancı dolar görüntüleriyle milleti kandırdılar. Şimdi iddianameye yazacak bir şey yok. Arkadaşları bıraksalar bu sefer Tayyip Bey'in havası, cakası yere düşecek. Boşu boşuna aylardır içeride tutuluyor. Diyoruz ki 'Ne biliyorsanız, ne bulduysanız yazın. Hakim karşısına arkadaşlarımızı çıkarın. Yargılama başlasın, bu zulüm bitsin.' Buradan iddianame bekleyen tüm yoldaşlarımıza bir kez daha hem dayanışmamızı hem de sonuna kadar desteklerimizi iletiyoruz" dedi.

'İBB DENETİM KOMİSYONU'NUN ÇOĞUNLUĞU AK PARTİ'DEYDİ'

Özel, "Dün Meclis'te grup toplantısı vardı. Grup toplantısını izlediniz mi? Grup toplantısında ilk önemli şey söyledik. İki önemli şey. Bunlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili. Bir daha tekrar edelim duymayan kalmasın. Ekrem Başkan'ın döneminde didik didik, yüzlerce ve binlerce denetçiyle, Sayıştay, MASAK, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı müfettişleri tek tek incelemişler ve bir kuruş kamu zararı bulunamamış. Bakın en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetim komisyonu raporlarından bir tane bile 'Kamu zararı vardır' deyip suç duyurusunda bulunulmamış. Bunu duyunca sanki şöyle düşünebilir insan. 'İBB CHP'de. Ondan dolayı tabii ki kusur bulmamıştır.' 2019-23 arasını konuşuyoruz. O iki tarih arasında, 2019-2024 arasında her sene ocak ayında kurulan didik her belgeye erişen ve bu denetimi yapan İBB Denetim Komisyonu'nun çoğunluğu AK Parti'deydi, başkanı da AK Partiliydi. Yani AK Parti grubunun didik didik yapıp hiçbir şey bulamadığı, Sayıştay'ından İçişleri Bakanlığı'na MASAK'tan Maliye'ye kimsenin kusur bulmadığı yerde şimdi yazılar ortaya çıktı 'Tüm İBB ve iştiraklerinde bir kuruş kamu zararı yoktur.' Ancak AK Parti'nin dönemine ilişkin tam 56 farklı dosyada kamu zararı olduğu, ihaleye fesatlar karıştırıldığı, hatalı satın almalar yapıldığı, kayırmacılıklar yapıldığı ortaya çıkmış, bu 56 dosyanın tamamı o dönemin İçişleri Bakanı tarafından İBB'nin elinden alınmış, o günden bugüne tek işlem yapılmamıştır. İstanbullular şunu bilsinler ki, AK Parti dönemi İBB'nin 56 büyük yolsuzluk dosyasıyla AK Parti'nin paçasından yolsuzluğun aktığı bir dönemdir. AK Partili eliyle üstü örtülmüştür" dedi.

Kaynak: DHA

