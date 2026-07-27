Özgür Özel\'den Voleybol Takımına Kutlama

(ANKARA) - Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Özel, "86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyon Filenin Sultanları" ifadelerini kullanarak, "Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz, inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi.