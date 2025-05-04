Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Gözaltında - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Gözaltında

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun ifadesi alınmadı, evinde suç unsuru bulunamadı.

04.05.2025 17:15
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, henüz ifade alma işlemine başlanmadığı, evinde yapılan aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran ve olay yerinde gözaltına alınan şahısla ilgili emniyetteki işlemler sürüyor.

Saldırıdan sonra ilk olarak Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen saldırgan, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Saldırgan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun ifade alma işleminin henüz başlamadığı, ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

2004 yılındaki haberlere cinayet böyle yansıdı

Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 9 Mayıs 2004'te iki çocuğunu öldürdüğü cinayet, o dönemdeki haberlere yansıdı. Haberlere göre, eşinin evi terk ettiği belirtilen 5 çocuk babası, 46 yaşındaki Tengioğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, saat 04.00 sularında geldiği evinde silahını çekerek bağırmaya başladı. Seslere uyanan çocuklarından 19 yaşındaki Barış'ı, daha sonra da 17 yaşındaki kızı Mutlu'yu silahıyla vurdu.

Çocuklarını önce silahla vurdu, sonra bıçakladı

Yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba, bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağı ile silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, Tengioğlu'nu evde bıçak ve silahıyla yakaladı. Evde bulunan bir başka çocuğunun ise saldırıdan balkondan atlayarak kurtulduğu haberlerde yer aldı.

2020'de şartlı tahliye edilmiş

Selçuk Tengioğlu, 2004'te iki çocuğunu "kasten öldürme" ve iki çocuğunu da "kasten yaralama" suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. İki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı belirlenen sanığın, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, cezaevinde 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Gözaltında - Son Dakika

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