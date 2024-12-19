Özgür Özel, Fas'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Özgür Özel, Fas'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katılacak

Özgür Özel, Fas\'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rabat'ta düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak.

19.12.2024 14:20
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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısına katılmak üzere yarın Fas'ın başkenti Rabat'a gidiyor.

CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir rutin olarak düzenlenen konsey toplantısına katılmak üzere Fas'a gidecek. Konsey toplantısı 21 Aralık Cuma günü, başkent Rabat'ta yapılacak.

CHP' Lideri Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak'tan oluşan CHP heyeti eşlik edecek.

Özel, 21 Aralık'ta konsey toplantısında katılımcılara hitap edecek. Özel'in burada Filistin'de barış mesajını yenilemesi ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin konuşması bekleniyor.

CHP Lideri Özel'in toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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