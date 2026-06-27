Özgür Özel Gaziantep'te İşçilerle Buluştu

(GAZİANTEP) - HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve sendika üyesi işçilerle Gaziantep'te bir araya geldi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Eyüpsultan Mahallesi ziyaretinin ardından Gaziantep'te yine aynı mahallede bulanan bir kahvehanede Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve sendika üyesi işçilerle bir araya geldi.

Ziyarette Özel'e, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Gaziantep Milletvekili Melih Meriç eşlik etti.