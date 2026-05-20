Özgür Özel, Gençleri Siyasete Davet Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, 14 farklı ülkede yaşayan 150 gençle bir araya geldi. Gençleri siyasete davet eden Özel, "Oy vermek için, pankart asmak için, bildiri dağıtmak için değil; siyaseti kurmak için, birlikte yapmak için. Her birinizin siyasete dahil olmayla ilgili arzularınıza, CHP kapılarını sonuna kadar açıyor. Bir sonraki ya da ondan sonraki 19 Mayıs'larda hep birlikte demokratik bir Türkiye'de olmayı ümit ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 14 farklı ülkede yaşayan 150 gençle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde çevrimiçi ortamda yapılan toplantıda, CHP lideri Özel'e, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CAO Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç ile Gençlik Kolları üyeleri eşlik etti.

Aydın ve Kılıç'ın gençlere hitabının ardından söz alan Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tıp öğrenimi görmesi için yurt dışına yolladığı Sadi Irmak'ın "Cumhuriyet ateşi" anekdotunu anlattı. Özel, gençlere CHP yerel seçimleri kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, "Valizini zihinlerinde toplayan gençler, bir seçim daha kalmaya karar verdiler" sözlerini hatırlatarak "Ümit ediyorum bir seçim daha kazanırsak birer kıvılcım olarak gittiğiniz oralardan buraya birer Cumhuriyet ateşi olarak dönmenizi bekleriz" dedi.

ÖZEL, GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Özel, konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevapladı. Beyin göçü, Türkiye'ye dönmek isteyen gençler için CHP'nin neler yapacağı, CHP'nin gençler için adaleti nasıl sağlayacağına ilişkin soruları yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"Bizim bütün hedefimiz ve olmazsa olmaz hedefimiz ilk seçimleri kazanmak ve Türkiye'de bu akışı tersine çevirmek. Yani 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmak ve yeniden bir demokrasi kurmak. Şu an adı cumhuriyet de olsa, bir tek adam rejimine evrilmiş olan bu yapıyı, yeniden demokrasiye döndürmek var. Ondan sonra da buraya sizleri davet etmek var. Ama devir öyle bir devir ki elbette sizin buraya dönmeniz, Türkiye'nin havasını koklayarak çalışmak önemli. En çok bunu tercih ederiz. Ama beyin göçü, artık uzaktan çalışma imkanları olunca geri dönmesi, fikren Türkiye'ye katkı sağlamak istediğinde bir beyin gücü olarak kullanılabilir. Bir kere işin bu tarafı da çok önemsiyorum. Yani 'Herkes dönmeli, mutlaka herkes dönecek, dönenlere bravo, dönmeyen haindir' diye bir bakış açısı zaten olmaz."

Herkesin sorduğu o teşvik mekanizmaları, kolaylaştırıcı mekanizmalar, tanıştıran, birleştiren mekanizmaların kurulmasıyla ilgili bir programımız var elbet. Herkesin döndüğü değil ama herkesin potansiyelinden Türkiye Cumhuriyeti'nin istifade edebildiği bir yaklaşımımız var. Bu beyin gücünden en iyi şekilde yararlanmak lazım."

BÜTÜNLEŞİK GENÇLİK GÜVENCESİ BİR LANSMANLA DUYURULACAK

Özel, "Bütünleşik Gençlik Güvencesi" üzerine çalıştıklarını ve önümüzdeki günlerde bir lansmanla duyuracaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu Bütünleşik Gençlik Güvencesi'nde beş ana başlık var: İstihdam, ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik başlığında gençlere hem eğitimde hem devamında istihdamda, istihdama kadarki borçları tarif eden bir Bütünleşik Gençlik Güvencesi çalışıyoruz. Bunun için de mutlaka sizlerin sorularına da yanıt veren, belki 'beş artı bir' ilave bir başlık olarak da yurt dışındaki gençlerin Türkiye'ye kazandırılması ya da onların yetkinliklerinden uzaktan da olsa erişim sağlanarak yararlanılmasına yönelik de bir şeyler olabilir diye düşünüyoruz. Genel olarak işe önce eğitimden başlayacağımızı, kaliteli eğitimi sınıfsal bir imkan olmaktan çıkaracağımızı ifade ediyoruz. Devlet okullarına yeterli öğretmen vermeyi, güvenlik görevlisi vermeyi, sağlık çalışanları vermeyi tasarlıyoruz. Bireysel silahlanmaya karşı da çok sol bir tavrımız var zaten, çok karşıyız. Bu konuda da bir adım atacağız hem de okul güvenliğine önem vereceğiz. Okullarda bir öğün ücretsiz okul yemeği, ücretsiz temiz içme suyu uygulamasını planlıyoruz. Uyuşturucu ve suç çetelerinin ve akran zorbalığının önüne geçmek için etkili önlemler ilan edeceğiz. Liseyi bitiren her gencin iyi bir yabancı dil bilmesini ve dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilecek teknolojik kabiliyetlere sahip olmasını söylüyoruz. Ayrıca ilk bilgisayardan, ilk oyun konsolundan, ilk cep telefonundan hiçbir vergi alınmaması."

BURSLARIN BİR BUÇUK ÇEYREK ALTIN SEVİYESİNE ÇEKİLECEĞİ VURGUSU

Türkiye'deki öğrenci bursları 4 bin lira şu anda. AK Parti gelmeden önce bir buçuk çeyrek altın düzeyindeymiş. Bugün bir buçuk çeyrek altın 15 bin lira. Yani 4 bin liradan 15 bin liraya çıkarıp günlük 500 lira seviyesine getirmiş olacağız öğrenci burslarını. Yurt sorununu Cumhuriyet Yurtları ile çözeceğiz. Genç Kiracı Yasası diye bir şey hazırladık. Genç kiracıları güvencede tutan bir yasa. Kiralık sosyal konutları, Türkiye'de ilk kez bir gündeme getirmiştik ve buraya gençlik kotası koyuyoruz.

İSTİHDAM, MÜLAKAT, İNTERNET VATLERİ

25 yaş altı her gence iş, staj ve eğitim sunulmasına garanti veren Genç İstihdam Garantisi programımız var, bunu uygulayacağız. Adi bir staj yasası çıkarıyoruz, hazırladık. Zorunlu ve gönüllü staj yapan gençlere, insan onuruna yakışır bir ücret vereceğiz ve sigorta başlangıç tarihi staj tarihi sayılacak. GSS borçlarını tamamen sileceğiz. Bir darbe kurumu olan YÖK'ü yok edeceğiz. Kamuda mülakata amasız fakatsız son verip torpili, kayırmacılığı ortadan kaldıracağız. Avrupa'nın en pahalı ve en kötü internetini kullanıyoruz. Avrupa'nın ortalama hızında ve en ucuz internetini vadediyoruz. Çünkü AK Parti'nin bıraktığı altyapıyla en hızlı interneti vadetmek kolay değil. Bir ciddi altyapı değişikliğine ihtiyaç var. 4G'den 5G'ye geçemedi bu beceriksizler, 4,5G icat ettiler. Şimdi 5G'ye ağır aksak geçiyorlar. 6G giçişi hazırlıyoruz."

GENÇLERE SİYASET ÇAĞRISI

Gençleri siyasete davet ettiklerini belirten Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oy vermek için, pankart asmak için, bildiri dağıtmak için değil; siyaseti kurmak için, birlikte yapmak için. Her birinizin siyasete dahil olmayla ilgili arzularınıza, CHP kapılarını sonuna kadar açıyor. 19 Mayıs'ta böyle farklı ülkelerden çok kıymetli arkadaşlarla tanışmış olmak bizim için çok değerli. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki ya da ondan sonraki 19 Mayıs'larda hep birlikte demokratik bir Türkiye'de, Atatürk'ün partisinin yönettiği bir Türkiye'de olmayı, hatta hep birlikte Türkiye'de olmayı ümit ediyoruz."