Özgür Özel: İktidar Emeklinin Cebinden 5,5 Altını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel: İktidar Emeklinin Cebinden 5,5 Altını Aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim gezileri kapsamında Lüleburgaz'da düzenlediği mitingde en düşük emekli maaşının alım gücünün düştüğünü belirterek, iktidarın emeklinin cebinden 5,5 altını aldığını söyledi. Özel, emekli maaşlarının düşmesine rağmen hükümetin lüks harcamalarına devam ettiğini vurguladı ve emeklilerin haklarını söke söke alacaklarını ifade etti.

04.03.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2002'de en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli maaşı ile 2,5 altın alınabildiğini,  iktidarın emeklinin cebinden 5,5 altını aldığını söyledi.

Seçim gezilerine devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Lüleburgaz'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının alım gücünü değerlendirdi. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınabilirken bugün 2,5 çeyrek altın alınabildiğini söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde, 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 25000-26000 lira olması gerekiyor. O gün 1,5 asgari ücret olan emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan hesaplasın. Canlı yayında Lüleburgaz'da bütün televizyonların önünde söylüyorum inanmayın hesaplasın aksini  söylesin. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira ve 2,5 çeyrek altın bile almıyor, 2 ile 2,5 arası. Yani Tayyip Erdoğan geldi başbakanlık yaptı cumhurbaşkanlığı yaptı 'büyük ekonomistim' dedi 'ben bilirim ben' dedi emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altını aldı. Yazıklar olsun böyle iktidara. Yazıklar olsun bu anlayışa. Ey Tayyip Erdoğan buradan sana sesleniyoruz. Biz öyle az değiliz. Milyonlarız. ve artık hakkımızı sana yedirmeyeceğiz. Hakkımızı söke söke alacağız söke söke. Geldiklerinde en düşük emekli maaşı az sayıda emeklinin aldığı birşeydi. Şimdi neredeyse yüzde 70'i en düşük emekli maaşını alıyor. Bugün pazarda 5 kişi ile konuştuysam 4 kişi 10 bin lira alıyorum diyor. 10 bin almayan da 12 bin alıyor. Şimdi kendisi 14 tane uçağa binen, uçan saraya binen yazın Muğla'da yazlık sarayı olan, kışın Ahlat'ta kışlık sarayı, olan boğazda yüzen sarayı olan, Ankara'da 1000 odalı sarayı olan yediği önünde yemediği arkasında yedi sülalesini eşini dostunu bütün çevresini o sarayda bedavaya yaşatan Recep Tayyip Erdoğan sıra emekliye gelince 'para yok' diyor 'bütçe yok' diyor. Beşli çeteye gelince para var. Bakın siyaset nedir? Siyaset öncelik belirleme işidir. Bir ülkenin herşeye parası yeter ama aynı anda hepsine birden yetmez. Ülkeyi yöneten karar verecek önceliğine. Recep Tayyip Erdoğan'ın önceliği İliç'teki 9 işçimizi öldüren o madenin yabancı şirketi Anagold'un vergilerini silmekte. Onunla birlikte geçen sene silinen vergilerin toplamı, emeklinin istediği paraya denk geliyor. Ama diyor ki 'ben emekliye zam yaparsam çalışanların maaşını ödeyemem sanki emekli ile çalışan birbirinin karşıtıymış gibi. Onları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Çalışanlar emeklilerin talebine kulak tıkasın istiyorlar. Kulağını aç da dinle Recep Tayyip Erdoğan bugünün çalışanları yarının emeklileridir. Bugünün emeklileri dünün çalışanlarıdır. Çalışan da emekli de bizim canımızdır. Esas hakkımızı istediğimiz 5'li çetelerdir. Saray müteahhitleridir. Senin fabrikatörlerindir. Yandaşlarındır. Hakkımızı söke söke alacağız söke söke. Emekliye maaş bulamayanın emekliye zam vermeyenin çalışana hakkını vermeyenin, esnafın sesini duymayanın çiftçinin mazotunu seçildiği gün daha bu Mayıs'ta, 19 liralık mazotu şimdi 40 lira yapanın, 19 liralık benzini 42 lira yapanın bu memlekete verecek hiçbir şeyi yoktur. Bu emeklinin de bu esnafın da bu çiftçinin de artık sana verecek oyu yoktur, desteği yoktur.

Kaynak: ANKA

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: İktidar Emeklinin Cebinden 5,5 Altını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Yılı Kesin Hesabı Onaylandı
    16:15 Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 2023 Yılı Kesin Hesabı Onaylandı

    Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2023 yılı kesin hesabı, şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşülerek onaylandı. Toplantıda ayrıca TSO'nun faaliyetleri, projeleri ve gündem dışı konular da ele alındı.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı ile Görüştü
    16:15 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı ile Görüştü

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) Genel Kurulu öncesinde Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşme sonrasında Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ilişkilerin mükemmel bir şekilde ilerlediğini vurguladı ve iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

  • Düzce'de Çöp Konteynerinde Hayvan Kemikleri Bulundu
    16:14 Düzce'de Çöp Konteynerinde Hayvan Kemikleri Bulundu

    Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attığı anlar yer aldı. Olayın ardından Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

  • İçişleri Bakanı, 16 ilde beklenen aşırı yağış ve fırtına için uyarıda bulundu
    16:14 İçişleri Bakanı, 16 ilde beklenen aşırı yağış ve fırtına için uyarıda bulundu

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu'nun batısında ve iç kesimlerinde bulunan 16 ilde beklenen aşırı yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Muğla ve Antalya için turuncu, diğer iller için sarı uyarı verildi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

  • Zonguldak'ta bir velinin öğretmene saldırısına tepki
    16:14 Zonguldak'ta bir velinin öğretmene saldırısına tepki

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir velinin öğretmene yaptığı saldırı, eğitim sendikalarının tepkisini çekti. Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, saldırıyı kınayan bir açıklama yaparak öğretmenin yanında olduklarını belirtti.

  • Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi
    16:12 Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

    Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, N.D. ve B.Y. isimli şahısların ev ve üst aramalarında toplamda 103 adet sentetik ecza, 322 gram esrar, 503 gram bonzai, 218 gram skunk, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 11 adet 9 mm fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

  • Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Kaçak Kazı Yapan 4 Kişiyi Yakaladı
    16:12 Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Kaçak Kazı Yapan 4 Kişiyi Yakaladı

    Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesine bağlı Fatih Mahallesinde yapılan operasyonda, D.G., N.G., E.Ü. ve M.Y. isimli 4 kişiyi iş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

  • TFF Double Pass ile Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap başladı
    16:12 TFF Double Pass ile Futbol Akademileri Projesi'nde ikinci etap başladı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Double Pass firması iş birliğiyle yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nin ikinci etabında Sivasspor'u ziyaret etti. Proje kapsamında eğitimler ve toplantılar düzenlenirken, saha uygulamaları da gerçekleştirildi. Proje kapsamında diğer kulüplere de ziyaretler yapılacak.

  • İçişleri Bakanı, yağışlar ve fırtına için uyarılarda bulundu
    16:11 İçişleri Bakanı, yağışlar ve fırtına için uyarılarda bulundu

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle 2 turuncu ve 14 sarı uyarı verilen iller için uyarılarda bulundu. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıdığını belirten Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacağını aktardı.

  • MSKÜ ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Ramazan Ayı'nda öğrencilere yemek ikramı protokolü imzalandı
    16:11 MSKÜ ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında Ramazan Ayı'nda öğrencilere yemek ikramı protokolü imzalandı

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında '2024 Yılı Ramazan Ayı Döneminde Öğrencilere Yemek İkramı Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında, MSKÜ'de eğitim gören öğrencilerin iftar yemeği Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacak. MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, protokolün öğrencilere katkı sağlamasını ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Koçarlı Pazarında Vatandaşlarla Buluştu
    16:10 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Koçarlı Pazarında Vatandaşlarla Buluştu

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı pazarında vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşlar, enflasyon karşısında zor durumda olduklarını anlatırken, Çerçioğlu'nun sosyal belediyecilik projeleriyle ekonomik olarak nefes aldıklarını dile getirdi.


15:39 Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak Erdoğan'ın Kabine Toplantısı Sonrası Emeklinin Bayram İkramiyesi Açıklanacak
15:19 Meteoroloji’den art arda uyarılar Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm’yi bulacak Meteoroloji'den art arda uyarılar! Sıcaklık 7 derece birden düşecek, kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
15:58 Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere’nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
14:27 İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti Annenin feryatları yürek yaktı İsrail saldırısında ikiz bebekler hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürek yaktı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 16:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel: İktidar Emeklinin Cebinden 5,5 Altını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement