Özgür Özel: İktidar Emeklinin Cebinden 5,5 Altını Aldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2002'de en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli maaşı ile 2,5 altın alınabildiğini, iktidarın emeklinin cebinden 5,5 altını aldığını söyledi.

Seçim gezilerine devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Lüleburgaz'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının alım gücünü değerlendirdi. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınabilirken bugün 2,5 çeyrek altın alınabildiğini söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde, 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugünkü hesapla 25000-26000 lira olması gerekiyor. O gün 1,5 asgari ücret olan emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan hesaplasın. Canlı yayında Lüleburgaz'da bütün televizyonların önünde söylüyorum inanmayın hesaplasın aksini söylesin. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira ve 2,5 çeyrek altın bile almıyor, 2 ile 2,5 arası. Yani Tayyip Erdoğan geldi başbakanlık yaptı cumhurbaşkanlığı yaptı 'büyük ekonomistim' dedi 'ben bilirim ben' dedi emeklinin cebinden ayda 5,5 çeyrek altını aldı. Yazıklar olsun böyle iktidara. Yazıklar olsun bu anlayışa. Ey Tayyip Erdoğan buradan sana sesleniyoruz. Biz öyle az değiliz. Milyonlarız. ve artık hakkımızı sana yedirmeyeceğiz. Hakkımızı söke söke alacağız söke söke. Geldiklerinde en düşük emekli maaşı az sayıda emeklinin aldığı birşeydi. Şimdi neredeyse yüzde 70'i en düşük emekli maaşını alıyor. Bugün pazarda 5 kişi ile konuştuysam 4 kişi 10 bin lira alıyorum diyor. 10 bin almayan da 12 bin alıyor. Şimdi kendisi 14 tane uçağa binen, uçan saraya binen yazın Muğla'da yazlık sarayı olan, kışın Ahlat'ta kışlık sarayı, olan boğazda yüzen sarayı olan, Ankara'da 1000 odalı sarayı olan yediği önünde yemediği arkasında yedi sülalesini eşini dostunu bütün çevresini o sarayda bedavaya yaşatan Recep Tayyip Erdoğan sıra emekliye gelince 'para yok' diyor 'bütçe yok' diyor. Beşli çeteye gelince para var. Bakın siyaset nedir? Siyaset öncelik belirleme işidir. Bir ülkenin herşeye parası yeter ama aynı anda hepsine birden yetmez. Ülkeyi yöneten karar verecek önceliğine. Recep Tayyip Erdoğan'ın önceliği İliç'teki 9 işçimizi öldüren o madenin yabancı şirketi Anagold'un vergilerini silmekte. Onunla birlikte geçen sene silinen vergilerin toplamı, emeklinin istediği paraya denk geliyor. Ama diyor ki 'ben emekliye zam yaparsam çalışanların maaşını ödeyemem sanki emekli ile çalışan birbirinin karşıtıymış gibi. Onları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Çalışanlar emeklilerin talebine kulak tıkasın istiyorlar. Kulağını aç da dinle Recep Tayyip Erdoğan bugünün çalışanları yarının emeklileridir. Bugünün emeklileri dünün çalışanlarıdır. Çalışan da emekli de bizim canımızdır. Esas hakkımızı istediğimiz 5'li çetelerdir. Saray müteahhitleridir. Senin fabrikatörlerindir. Yandaşlarındır. Hakkımızı söke söke alacağız söke söke. Emekliye maaş bulamayanın emekliye zam vermeyenin çalışana hakkını vermeyenin, esnafın sesini duymayanın çiftçinin mazotunu seçildiği gün daha bu Mayıs'ta, 19 liralık mazotu şimdi 40 lira yapanın, 19 liralık benzini 42 lira yapanın bu memlekete verecek hiçbir şeyi yoktur. Bu emeklinin de bu esnafın da bu çiftçinin de artık sana verecek oyu yoktur, desteği yoktur.