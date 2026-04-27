Özgür Özel'in Ara Seçim Çıkışı ve CHP'deki Gerginlik
Özgür Özel'in Ara Seçim Çıkışı ve CHP'deki Gerginlik

27.04.2026 03:45
CHP lideri Özgür Özel, ara seçim için milletvekili istifası çağrısı yaptı ancak sonuç alamadı. Mansur Yavaş'ın eleştirileri ve hukuki süreçler partide krizi derinleştiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçimi zorlamak için geçen hafta muhalefet partilerini ziyaret ederek 'hodri meydan' dedi ve 50-55 milletvekilinin istifa edeceğini söyledi ancak hiçbir istifa gerçekleşmedi. Asıl amacının Ekrem İmamoğlu'nu milletvekili yaparak yolsuzluk dosyalarından kurtarmak olduğu iddia ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel yönetimine 'seyredemeyiz' diyerek tepki gösterdi. Yavaş'ın bu çıkışı, muhalefet tarzını yetersiz bulduğu ve parti yönetiminden yeterli desteği alamadığı şeklinde yorumlandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, belediye başkanlarının istifa edeceği iddialarını yalanladı.

Hukuki cephede, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin butlan kararı İstinaf'ta. Mayıs ayında kararın bozulması halinde CHP'ye kayyum atanması ve Kılıçdaroğlu'nun dönüşü konuşuluyor. Özel ve 9 milletvekili hakkında soruşturma sürerken, İmamoğlu'nun diplomasının iptali davasında yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Yargıtay onarsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir ve CHP yeni cumhurbaşkanı adayı belirlemek zorunda kalabilir. Bu durumda Özel'in adaylığı için hazırlık yapıldığı, Yavaş'ın ise butlan kararını beklediği ve istifa edebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mansur Yavaş, Milletvekili, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
