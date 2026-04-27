Özgür Özel'in Ara Seçim Çıkışı ve CHP'deki Gerginlik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçimi zorlamak için geçen hafta muhalefet partilerini ziyaret ederek 'hodri meydan' dedi ve 50-55 milletvekilinin istifa edeceğini söyledi ancak hiçbir istifa gerçekleşmedi. Asıl amacının Ekrem İmamoğlu'nu milletvekili yaparak yolsuzluk dosyalarından kurtarmak olduğu iddia ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel yönetimine 'seyredemeyiz' diyerek tepki gösterdi. Yavaş'ın bu çıkışı, muhalefet tarzını yetersiz bulduğu ve parti yönetiminden yeterli desteği alamadığı şeklinde yorumlandı. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, belediye başkanlarının istifa edeceği iddialarını yalanladı.

Hukuki cephede, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin butlan kararı İstinaf'ta. Mayıs ayında kararın bozulması halinde CHP'ye kayyum atanması ve Kılıçdaroğlu'nun dönüşü konuşuluyor. Özel ve 9 milletvekili hakkında soruşturma sürerken, İmamoğlu'nun diplomasının iptali davasında yürütmenin durdurulması talebi reddedildi. Yargıtay onarsa İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir ve CHP yeni cumhurbaşkanı adayı belirlemek zorunda kalabilir. Bu durumda Özel'in adaylığı için hazırlık yapıldığı, Yavaş'ın ise butlan kararını beklediği ve istifa edebileceği belirtiliyor.