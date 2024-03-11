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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İşsizlik Türkiye'de yüzde 35'in üzerinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İşsizlik Türkiye\'de yüzde 35\'in üzerinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çatalca Meydanı'ndaki halk buluşmasında yaptığı konuşmada, işsizlik ve yoksulluğun Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti. Özel, genç işsizliğin yüzde 35'in üzerinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, emeklilerin maaşlarındaki düşüşü ve verilen ikramiyeleri eleştirdi. Özel, ayrıca çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

11.03.2024 18:56
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İşsizlik demek; yoksulluk demek, yalnızlık demek, çaresizlik demek. En kötüsü de genç işsizliği. Genç işsizliği Türkiye'de yüzde 35'in üzerinde." dedi.

Çatalca Meydanı'ndaki halk buluşmasında kalabalığa hitap eden Özel, ülkede en büyük sorunlardan birinin yoksulluk, diğerinin ise işsizlik olduğunu, işsizliğin bugün açıklanan rakamlarla son 21 ayın zirvesine çıktığını söyledi.

Özel, "İşsizlik demek; yoksulluk demek, yalnızlık demek, çaresizlik demek. En kötüsü de genç işsizliği. Genç işsizliği Türkiye'de yüzde 35'in üzerinde." ifadesini kullandı.

Meydandaki emeklilerin ellerini kaldırmasını isteyen Özel, buradakilerin yüzde 70'inin el kaldırdığını belirterek, "Peki en düşük emekli maaşı alanlar elini kaldırsın." dedi.

Özel, "Kaç para alıyorsunuz? Herkes 10 bin lira alıyor. Şimdi bu Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde yani 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti ama eğer o düzeni bozmasaydı bugün emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Çünkü asgari ücret 17 bin lira ama Tayyip Erdoğan her sene enflasyonun altında zam vere vere sizi bitirdi, maaşları eritti. Şu anda en düşük emekli maaşı 0,59 asgari ücret. Asgari ücretin yüzde 59'u." diye konuştu.

Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeye işaret eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimin sayesinde alıyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Bey, 'Emeklilere birer maaş ikramiye vereceğim.' dediğinde bunlar 'Veremezsin.' dedi. 7 Haziran 2015 seçimini kaybettiler. 1 Kasım gelirken 'Biz de vereceğiz.' dediler. Sonra 2018'e kadar unuttular, uyuttular, kulaklarının üstüne yattılar. 2018'de seçime birkaç ay kala 1000 lira verdiler. İtiraz ederek dedik ki '1000 lira yetmez, bir emekli maaşı kadar, hiç değilse bir asgari ücret kadar vermelisiniz.' '1000 lira vereceğim.' dedi. O beğenmediğimiz 1000 lira 2018'de tam 24 kilo dana kıyma alıyormuş. Mübarek ramazandayız. Bu bayramda emekli ikramiyesi olarak verilecek 3 bin lira 6 kilo dana kıyma alıyor."

Özel, milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destekleme olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, Çatalca'nın nüfusunun 80 bin olduğunu ve metrekare olarak İstanbul'un en büyük ilçesi konumunda bulunduğunu belirterek, "Hizmetin götürülmesi için, İstanbul Büyükşehir'le arası çok iyi olan, sürekli Ekrem Başkan'a hatırını koyacak, gönlünü koyacak, aldığı sözü hatırlatacak ve burada Çatalca'ya sahip çıkacak dinamik birisine ihtiyaç var. Ben Erhan'a baktığımda, Çatalca'nın yüzünü güldürecek belediye başkanını görüyorum." diye konuştu.

Halk buluşmasına, CHP Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İşsizlik Türkiye'de yüzde 35'in üzerinde - Son Dakika

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