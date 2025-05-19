Özgür Özel İzmir'de Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR) - Genel Başkanı Özgür Özel, Gündoğdu Meydanı'na üstü açık otobüsle gelerek vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İzmir'e gitti.

Özel, Karşıyaka'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarını ziyaretin ardından Karşıyaka Bostanlı İskelesi'nden "Atatürk 1881" isimli vapurla deniz yoluyla Alsancak İskelesi'ne geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iskelede toplanan vatandaşlar tarafından karşılandı ve buradan üstü açık otobüsle Gündoğdu Meydanı'na geçti.

Yol boyunca vatandaşları selamlayan Özel, mitingin yapılacağı alana coşkulu kalabalığın eşliğinde ulaştı.