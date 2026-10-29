Özgür Özel, Kadıköy\'deki Cumhuriyet Yürüyüşü\'nde Cumhuriyet\'in emanetini vurguladı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Her geçen gün Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'i var eden değerlerin ve kurucu kadroların başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere önemi, bize ne büyük bir emanet bıraktıkları, ne büyük bir eser kazandırdıkları daha iyi anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Kadıköy Belediyesi tarafından Bağdat Caddesi'nde organize edilen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı.

Özel, Yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Geçen yıl da buradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Bu sene de Mesut Başkan'ın YENİ Parti'ye katılmasıyla Kadıköy'de büyük bir coşku oluştu. İstanbul'da ilk Kadıköy katıldı, ardından da çok sayıda belediye YENİ Parti'ye katılıyor. Belediye Meclis üyelerimiz katılıyor. Davet ettiler, bu sene de 29 Ekim yürüyüşünü Kadıköy'de Kadıköylüler ile birlikte yapmak istedik. Bu gece buradayız.

Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet yürüyüşleri yapılıyor. Her geçen gün Cumhuriyet'in, Cumhuriyet'i var eden değerlerin ve kurucu kadroların başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere önemi, bize ne büyük bir emanet bıraktıkları, ne büyük bir eser kazandırdıkları daha iyi anlaşılıyor. Bu coşkuyu paylaşan herkesi kucaklıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."