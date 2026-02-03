Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Depremde Altı Kayıp Veren Bolat Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Depremde Altı Kayıp Veren Bolat Ailesini Ziyaret Etti

03.02.2026 18:12  Güncelleme: 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş’ın Şekeroba beldesinde depremde altı kişiyi kaybeden Bolat ailesini ziyaret etti. Ailesinden hayatını kaybeden altı kişiyi yem torbasına koyarak kendi elleriyle toprağa verdiğini belirten Servet Bolat, “Ben hangi birin koyayım bir tane torbaya? Ellerimle de ben gömdüm, altısını da” dedi.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Ünal AYDIN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ın Şekeroba beldesinde depremde altı kişiyi kaybeden Bolat ailesini ziyaret etti. Ailesinden hayatını kaybeden altı kişiyi yem torbasına koyarak kendi elleriyle toprağa verdiğini belirten Servet Bolat, "Ben hangi birini koyayım bir tane torbaya? Ellerimle de ben gömdüm, altısını da" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Kahramanmaraş'ta, depremde hayatını kaybeden Bolat ailesini ziyaret etti. Türkoğlu ilçesinin Şekeroba beldesinde yaşayan ve depremden sonra çıkan yangında ailesinin altı üyesini kaybeden Bolat ailesi, yaşadıklarını CHP Lideri Özel'e anlattı.

Ziyarette Özel'e; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş eşlik etti.

Ailesinin altı üyesini depremin ardından çıkan yangında yanarak kaybettiğini söyleyen TIR'cı Sami Bolat, TIR'ındaki yangın tüpüyle çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ama tüpün boş çıktığını söyledi. Enkazda kalan aile üyelerinin tamamının depremden sonra yaşadığını belirten Bolat, o zaman altı aylık hamile olan gelini Serap Bolat'ı enkazdan nasıl çıkardığını anlattı.

Yıllardır CHP belde başkanlığı yaptığını belirten Sami Bolat, "Bu bayrağı burada ben dalgalandırıyorum. Sağ olsun, Sayın Vekilimiz, atom karıncamız ne dediysek oradaydı. Sağ olsun, Ünal Bey her zaman yanımızda oldular. Ne dediysek 'yok' demediler. Ben burada iki buçuk ay Sayın Başkanım gönderdi, ben burada dağıttım" diye konuştu.

"Acımız büyük ama sizlerin yardımları bizleri ferahlattı"

Aile üyelerinden bir diğeri ABB'nin bölgeye gönderdiği yardım tırlarını gördükçe sevinçten ağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Binlerce kez Allah sizden razı olsun. Acımız o kadar büyük ama sizlerin yardımı bizleri ferahlattı. Bir gelinimiz kaldı. Gelinimizin de durumu çok kötü. Çocuğu var bir tane. Aylık bir geliri yok. Sizden iş imkanı istiyor."

"Eşim sizi çok seviyordu, çocuğumuza Mansur adını koyacaktı"

Depremde eşini kaybeden ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan iş isteyen gelin Serap Bolat, şöyle konuştu:

"Eşim tip-1 diyabet hastasıydı. Sigortası yoktu, çalışamıyordu. Kayınbabam bize bakıyordu, evin tek çocuğuydu, bize o bakıyordu. İki buçuk yaşında bir tane çocuğum var bir geliri olmayınca insan bakmak da çok zor oluyor. Hem çocuğuma bakıp hem de çalışabileceğim bir iş imkanı olsa ben onu da yaparım. Ben kimseden hiçbir yardım istemiyorum. Almak da istemiyorum talep de etmiyorum. Ben sadece kendimi çocuğuma bakabilecek bir kapasitede geliştirmek istiyorum. Eşim sizi çok seviyordu başkanım. Çocuğumun erkek olduğunu öğrendiğinde, 'Adını Mansur koyacağım' demişti. Mansur koyacaktı. Deprem olunca abilerinin ismini koyduk."

"Devleti övmedik diye çocuklarımızla tehdit ettiler"

Ev sahibi Servet Bolat'ın kız kardeşi Serpil Bolat ise ağabeyinin iki oğluyla korkutmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kaymakam geldi beldemize. Tayyip'i övmemizi istedi. Biz Tayyip'i övmeyince sözünü geri aldırmaya çalıştı Osman Okumuş'tu belediye başkanı, dedim ki 'Biz sözümüzü geri almıyoruz. Siz bize bunları yaptınız.' Devleti övmemizi istiyor. Devletin övülecek bir tarafı yok. Biz artık bıktık. Bizi sindirmeye çalışıyorlar. Biz sinmek istemiyoruz Başkanım. Siz yanımızda olduğunuz sürece… Biz sizden yardım istemiyoruz kesinlikle. Siz buraya geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Allah bin kere razı olsun. Acımız çok büyük ve bizim yaşadığımızı hiç kimse yaşamamıştır. Altı kişi yanarak kaybettik biz. Üç gün kimse yardıma gelmedi. Askeri yok, kepçesi yok. O kadar çaresiz kaldık ki o gece. Gözümüzün önünde yanarak öldüler. Bir anne, bir baba ne yapabilir? Bunun karşılığında yanımızda olması gerekirken çocuklarımızla bizi korkutmaya çalışıyorlar. Biz bu sözümüzü yemediğimiz için oğlanın bir tanesi korucuydu. Onu görevden aldılar, yerine başkasını koydular. Bizim yanımızda olmadılar halk aç, halk perişan. Üç gün soğuktan öldüler, bağıra bağıra insanlar öldü. Küçük yerde 450 kişi ölenimiz var. Bir şey desen hak korkuyor. Biz korkmak istemiyoruz, yaşamak istiyoruz."

"Altı kişi için bir tane ceset torbası verdiler. Yem torbasında toprağa verdim"

Servet Bolat, ailesinden hayatını kaybeden altı kişiyi yem torbasına koyarak kendi elleriyle toprağa verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkoğlu'nda ceset torbası istedim, vermediler. Onun için evde yem torbalarını boşalttım. Altı kişi için bir tane ceset torbası verdiler. Ben hangisini koyayım buna? Ellerimle de ben gömdüm, altısını da. "Devlet yanımızda' de' dediler. 'TIR'larla yiyecek geliyor.' 'Ben acımdan ölmüyorum. Bu zamana kadar devletten de geçinmiyordum' dedim. 'İki tane çocuğun var, ona göre konuş' dediler. Benim iki çocuğum var. Biri uzman biri de köy korucusu. 'Çok çok görevden alırsınız, idam mı edeceksiniz bizi' dedim. Başkanım durum bu."

Özel ve beraberindeki heyet, aileye başsağlığı diledi. Ardından kayıplar için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Özgür Özel, Şekeroba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Depremde Altı Kayıp Veren Bolat Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:15
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı’ya takıldı
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 22:04:51. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Depremde Altı Kayıp Veren Bolat Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.