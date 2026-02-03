Özgür Özel, Kahramanmaraş'ta Depremde Altı Kayıp Veren Bolat Ailesini Ziyaret Etti

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Ünal AYDIN

(KAHRAMANMARAŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş'ın Şekeroba beldesinde depremde altı kişiyi kaybeden Bolat ailesini ziyaret etti. Ailesinden hayatını kaybeden altı kişiyi yem torbasına koyarak kendi elleriyle toprağa verdiğini belirten Servet Bolat, "Ben hangi birini koyayım bir tane torbaya? Ellerimle de ben gömdüm, altısını da" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Kahramanmaraş'ta, depremde hayatını kaybeden Bolat ailesini ziyaret etti. Türkoğlu ilçesinin Şekeroba beldesinde yaşayan ve depremden sonra çıkan yangında ailesinin altı üyesini kaybeden Bolat ailesi, yaşadıklarını CHP Lideri Özel'e anlattı.

Ziyarette Özel'e; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş eşlik etti.

Ailesinin altı üyesini depremin ardından çıkan yangında yanarak kaybettiğini söyleyen TIR'cı Sami Bolat, TIR'ındaki yangın tüpüyle çıkan yangını söndürmeye çalıştığını ama tüpün boş çıktığını söyledi. Enkazda kalan aile üyelerinin tamamının depremden sonra yaşadığını belirten Bolat, o zaman altı aylık hamile olan gelini Serap Bolat'ı enkazdan nasıl çıkardığını anlattı.

Yıllardır CHP belde başkanlığı yaptığını belirten Sami Bolat, "Bu bayrağı burada ben dalgalandırıyorum. Sağ olsun, Sayın Vekilimiz, atom karıncamız ne dediysek oradaydı. Sağ olsun, Ünal Bey her zaman yanımızda oldular. Ne dediysek 'yok' demediler. Ben burada iki buçuk ay Sayın Başkanım gönderdi, ben burada dağıttım" diye konuştu.

"Acımız büyük ama sizlerin yardımları bizleri ferahlattı"

Aile üyelerinden bir diğeri ABB'nin bölgeye gönderdiği yardım tırlarını gördükçe sevinçten ağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Binlerce kez Allah sizden razı olsun. Acımız o kadar büyük ama sizlerin yardımı bizleri ferahlattı. Bir gelinimiz kaldı. Gelinimizin de durumu çok kötü. Çocuğu var bir tane. Aylık bir geliri yok. Sizden iş imkanı istiyor."

"Eşim sizi çok seviyordu, çocuğumuza Mansur adını koyacaktı"

Depremde eşini kaybeden ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan iş isteyen gelin Serap Bolat, şöyle konuştu:

"Eşim tip-1 diyabet hastasıydı. Sigortası yoktu, çalışamıyordu. Kayınbabam bize bakıyordu, evin tek çocuğuydu, bize o bakıyordu. İki buçuk yaşında bir tane çocuğum var bir geliri olmayınca insan bakmak da çok zor oluyor. Hem çocuğuma bakıp hem de çalışabileceğim bir iş imkanı olsa ben onu da yaparım. Ben kimseden hiçbir yardım istemiyorum. Almak da istemiyorum talep de etmiyorum. Ben sadece kendimi çocuğuma bakabilecek bir kapasitede geliştirmek istiyorum. Eşim sizi çok seviyordu başkanım. Çocuğumun erkek olduğunu öğrendiğinde, 'Adını Mansur koyacağım' demişti. Mansur koyacaktı. Deprem olunca abilerinin ismini koyduk."

"Devleti övmedik diye çocuklarımızla tehdit ettiler"

Ev sahibi Servet Bolat'ın kız kardeşi Serpil Bolat ise ağabeyinin iki oğluyla korkutmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kaymakam geldi beldemize. Tayyip'i övmemizi istedi. Biz Tayyip'i övmeyince sözünü geri aldırmaya çalıştı Osman Okumuş'tu belediye başkanı, dedim ki 'Biz sözümüzü geri almıyoruz. Siz bize bunları yaptınız.' Devleti övmemizi istiyor. Devletin övülecek bir tarafı yok. Biz artık bıktık. Bizi sindirmeye çalışıyorlar. Biz sinmek istemiyoruz Başkanım. Siz yanımızda olduğunuz sürece… Biz sizden yardım istemiyoruz kesinlikle. Siz buraya geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Allah bin kere razı olsun. Acımız çok büyük ve bizim yaşadığımızı hiç kimse yaşamamıştır. Altı kişi yanarak kaybettik biz. Üç gün kimse yardıma gelmedi. Askeri yok, kepçesi yok. O kadar çaresiz kaldık ki o gece. Gözümüzün önünde yanarak öldüler. Bir anne, bir baba ne yapabilir? Bunun karşılığında yanımızda olması gerekirken çocuklarımızla bizi korkutmaya çalışıyorlar. Biz bu sözümüzü yemediğimiz için oğlanın bir tanesi korucuydu. Onu görevden aldılar, yerine başkasını koydular. Bizim yanımızda olmadılar halk aç, halk perişan. Üç gün soğuktan öldüler, bağıra bağıra insanlar öldü. Küçük yerde 450 kişi ölenimiz var. Bir şey desen hak korkuyor. Biz korkmak istemiyoruz, yaşamak istiyoruz."

"Altı kişi için bir tane ceset torbası verdiler. Yem torbasında toprağa verdim"

Servet Bolat, ailesinden hayatını kaybeden altı kişiyi yem torbasına koyarak kendi elleriyle toprağa verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkoğlu'nda ceset torbası istedim, vermediler. Onun için evde yem torbalarını boşalttım. Altı kişi için bir tane ceset torbası verdiler. Ben hangisini koyayım buna? Ellerimle de ben gömdüm, altısını da. "Devlet yanımızda' de' dediler. 'TIR'larla yiyecek geliyor.' 'Ben acımdan ölmüyorum. Bu zamana kadar devletten de geçinmiyordum' dedim. 'İki tane çocuğun var, ona göre konuş' dediler. Benim iki çocuğum var. Biri uzman biri de köy korucusu. 'Çok çok görevden alırsınız, idam mı edeceksiniz bizi' dedim. Başkanım durum bu."

Özel ve beraberindeki heyet, aileye başsağlığı diledi. Ardından kayıplar için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.