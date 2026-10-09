Özgür Özel: "Kimse enseyi karartmasın. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız"

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(MERSİN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Silifke'deki halk buluşmasında yaptığı konuşmada bölgedeki üreticinin zeytin ve narenciyede yaşadığı sıkıntılara, asgari ücretli ve emeklilerin alım gücündeki düşüşlere dikkati çekerek, "Kimse enseyi karartmasın. Gördüğünüz kötülüğü, zulmü ve haksızlıkları görüyorsunuz. Ama bunların bir hesabı var. 'Bu iktidar değişmez' demek, ümidi kaybetmek ve seni sandıktan ümidini kesmektir. Ama buradan ant olsun ki söylüyorum: O sandığa varacağız, o seçimi alacağız" dedi.

Özel, Mersin Silifke'de Anıt Meydanı'nda yurttaşlarla bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Siyasi tarihin en büyük kötülüklerinin yapıldığı, en büyük hazımsızlığının yaşandığı, mevcut iktidarın kendinden sonra gelecek olana, mevcut Cumhurbaşkanı'nın kendinden sonra gelecek olana darbe yaptığı, onları görevlerinden uzaklaştırdığı, adeta oyu kendisine verdiği zaman milleti baş tacı yaparken, oyu başkasına verdiğinde millete kafa tutan bir iktidarın dünya siyaset tarihinde görülmemiş kötülükleri ile karşı karşıyayız. Partimizin adaysızlaştırılmaya, lidersizleştirilmeye ve kurumsuzlaştırılmaya çalışıldığı bir sürecin sonunda kimselere güvenmeyerek, kimseden güç almayarak, sadece size güvenerek, sizden güç alarak yoldayız" dedi.

Silifke Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklandığını hatırlatan Özel, "Bir insanın, bir partinin, bir kadronun demokrat olup olmadığı seçimi kazandığı gün belli olmaz; o gün herkes demokrat. Ama seçimi kaybedip de bunu içine sindirebilirse, seçimi kaybedip de eğer kazananı tebrik edebilirse, muhalefetteki görevini yapıp bir sonraki seçimi bekleyebilirse ne ala ama öyle yapmıyorlar" diye konuştu.

"BU SİLİFKE'NİN İRADESİNE KAFA TUTMAKTIR"

Özel, "31 Mart seçimlerinde Silifke'yi Mustafa Turgut yönetsin, büyükşehri Vahap Seçer yönetsin dediniz. Birileri size diyor ki şimdi: 'Hayır, senin attığın oyun bir kıymeti yok. Yüzde 56 oy vermişsin Mustafa Turgut'a, sen bilmezsin ben bilirim. Yüzde 60 oy vermişsin, rekoru kırdırmışsın Vahap Seçer'e, sen bilmezsin ben bilirim. Ben onları alırım, içeri koyarım ve orayı, bunları yönettirmem'. Bu, Silifke'nin iradesine kafa tutmaktır. Bu sadece seçim günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine, bugünkü YENİ parti seçmenine kafa tutmak değildir, MHP'liye, AK Partiliye de kafa tutmaktır. 'MHP'liye, AK Partiliye de milletin verdiği oyun, senin verdiğin oyun bir geçerliliği yok. Sen bana verirsen iyisin, benden cayarsan seni de tanımam, hiçbirinizi tanımam, Silifke'yi tanımam, Mersin'i tanımam' diyor Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı. Özel, şöyle konuştu: