Özgür Özel: Kopenhag Kriterleri İçin Kararlı Adımlar - Son Dakika
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Özgür Özel: Kopenhag Kriterleri İçin Kararlı Adımlar

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin AB hedefi için Kopenhag kriterlerini hızla hayata geçireceklerini belirtti.

15.03.2025 20:04
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidarımızda ışık hızıyla Kopenhag kriterlerini hayata geçireceğiz. Avrupa ile ilkesiz al-ver pazarlıkları içine girmeyecek, demokratik ve özgürlükler zemininde üzerimize düşeni yapacak ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4-6 Mart günlerinde Avrupa Parlementosu'nda konuşma yapmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temasları ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdiği bir yazıyı T24 haber platformunda kaleme aldı.

Özel, AK Parti iktidarının AB ile ilişkiler konusunda başarısız bir süreç yürüttüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarının bu süreçte birçok açıdan çok sorunlu bir yol izlediğini belirtmem gerekir. Sayın Erdoğan, Trump yönetiminin başta AB olmak üzere müttefikleriyle sorunlu bir ilişki dönemine girmesini ve Ukrayna Savaşı'nda hızlı dönüş yapmasını, tıpkı göçmen meselesinde olduğu gibi bir tür 'stratejik fırsatçılığa' çevirmek istemektedir. Sayın Erdoğan, iktidarının ilk yıllarından bildiğimiz bir taktiği uygulamakta, Avrupa Birliği'ni içeride iktidarda kalabilmek için kullanmaya, araçsallaştırmaya çalışmakta, sürecin hiçbir noktasında atılması zorunlu demokratik adımlardan bahsetmemektedir. Hepimizin hatırlayacağı gibi, 'AB'ye üye oluyoruz' medya kampanyasıyla 2004-2005'te başlatılan süreç, içeride gerekli bürokratik dönüşümler gerçekleştirildikten ve AKP kendi iktidarını sağlama aldıktan sonra uyutulmuştur. İçi boş denilebilecek 'AB'ye üye oluyoruz' söylemiyle başlayan sürecin sonunda, AB ile ilişkilerimizin gelip dayandığı yer ise sığınmacı pazarlıkları olmuştur. AB ile ilişkilerimiz, demokrasi zemininden ve ilke temelli müzakerelerden tamamen koparılmıştır. Erdoğan'ın ifadesiyle, sığınmacılar için en az 40 milyar dolar harcanmıştır. AKP iktidarı, bu pazarlığın karşılığı olarak AB'den bir tür "eleştiri muafiyeti" elde etmiştir. Sonuçta, ekonomik, sosyal, kültürel, demografik maliyetler ise vatandaşlarımızın sırtına yüklenmiştir. Avrupa Birliği ile Erdoğan iktidarı arasındaki mutabakat Türkiye açısından bir kaybet-kaybet denklemi olmuştur."

"Avrupa'da demokrasinin güçlendirilmesi CHP'nin AB sürecindeki ana vizyonunu"

Özel, CHP'nin Türkiye-AB ilişkilerine olan bakış açısını şu şekilde aktardı:

"Türkiye'nin yıllar önce kaybettiği öngörülebilir, güvenilir, saygın bir ülke olma özelliğini yeniden kazanıp, gerekli reformları yaparak AB yolunda yürümesi, gerektiğinde AB'ye kendi değerlerini de hatırlatarak onu ilke zeminine çekmesi ve Avrupa'da demokrasinin güçlendirilmesi CHP'nin AB sürecindeki ana vizyonunu oluşturmaktadır."

"Kopenhag kriterlerini hayata geçireceğiz"

CHP'nin iktidar olması halinde Kopenhag kriterlerini hayata geçireceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin önüne koyduğu en önemli hedeflerden biri AB'ye tam üyeliktir. Kararlı adımlarla yürüdüğümüz bu hedefimize Avrupa'da, hükümette olanlar dahil olmak üzere kardeş partilerimizden tam destek görüyoruz. İktidarımızda ışık hızıyla Kopenhag kriterlerini hayata geçireceğiz. Avrupa ile ilkesiz al-ver pazarlıkları içine girmeyecek, demokratik ve özgürlükler zemininde üzerimize düşeni yapacak ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz."

Kaynak: ANKA

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