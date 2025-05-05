Özgür Özel Koruma Zafiyeti İddialarına Yanıt Verdi - Son Dakika
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Özgür Özel Koruma Zafiyeti İddialarına Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenazede yaşanan saldırı sonrası koruma zafiyeti olmadığını belirtti.

05.05.2025 21:41
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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, tüm Türkiye'nin konuştuğu Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sırasında uğradığı fiziki saldırıda koruma zafiyeti olduğu iddialarına ilişkin olarak partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurmaylarına, "Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim" dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sırasında dün uğradığı saldırının ardından bugün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu, yaklaşık beş saat sürdü. Toplantıda saldırı ve saldırı sonrası yaşananlar ele alındı. Özel'in kurmaylarına yaptığı ilk değerlendirmede koruma zafiyeti iddialarına ilişkin olarak, "Bir koruma zafiyeti görmüyorum, etrafımın korumayla sarılması görüntüsü yerine ulaşılabilir, erişilebilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum. Bu, benim tercihim" dediği öğrenildi.

"Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti"

CHP kurmayları ise konuya ilişkin olarak yaptıkları değerlendirmede, "Bir zafiyet varsa o emniyetin zafiyeti. En büyük sorun Genel Başkanın aracının otoparka alınmaması. Genel Başkanın içeriden daha güvenlikli bir alandan girip çıkmasının sağlanmaması en büyük sorun. Bunun sorumlusu da emniyet. Genel Başkan oradaki en üst düzey protokol. Koruma ekibinin ısrarla defalarca orayı kullanmak istemelerini bildirmelerine rağmen, oraya alınmaması akıllara başka bir sürü soru getiriyor. Aracın dışarıda olması, bu işlere açık hale gelmesi gibi faktörler saldırının organize olduğu izlenimini güçlendiriyor" dedi. Kaynaklar, CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu ve parti hukukçularının konuyu takip ettiğini ifade etti.

CHP'nin oylarını artırarak güçlendiği tespitinin her anketle teyit edildiğine işaret eden, bu durumun da AK Parti iktidarını rahatsız ettiğini ifade eden parti kurmayları, "Bu rahatsızlık iktidar temsilcilerinin söylemlerine de yansıyor. 'Telef etmek' benzeri ifadeler CHP'yi ve Genel Başkanını açık hedef haline getiriyor ve bu gibi saldırıların önünü açıyor, hatta saldırganları cesaretlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Miting yapılan şehirlerde araştırma yapılıyor

Miting yapılan şehirlerde miting sırasında ve sonrasında araştırma yapıldığını söyleyen kurmaylar, araştırma sonuçlarının olumlu olduğunu, Mersin, Yozgat ve Konya mitingleri sonrasında bu kentlerde CHP'nin oy oranında önemli oranda artış görüldüğünü kaydetti.

Mitingler devam edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çarşamba günü İstabul Beyazıt Meydanı'nda, cumartesi günü ise Van'da miting yapacak. Parti kurmayları; Erzurum, Gümüşhane, Bayburt gibi illerde de miting yapmak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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