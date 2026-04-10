Özgür Özel: "Milletimizin Huzuru ve Güvenliği İçin Büyük Bir Sorumluluk Üstlenen Türk Polis Teşkilatı'mızın Kuruluşunun 181'inci Yılı Kutlu Olsun"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Bugün polislerimizin ağır sorunları var. İktidarımızın ilk 100 gününde; 260 saat mesaiye, mobbinge, ekonomik çıkmaza son vereceğiz. Polislere sendika hakkını mutlaka tanıyacağız. 12-24, 12-36 çalışmayı bitireceğiz. Fazla mesai ödemelerini eksiksiz yatıracağız. Lojman ve kreş hakkını mutlaka uygulayacağız. Emekli polisi sefaletten kurtaracağız, intibak sorununu çözeceğiz. Görevi başında olan tüm emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük bir sorumluluk üstlenen Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 181'inci yılı kutlu olsun. Bugün polislerimizin ağır sorunları var. İktidarımızın ilk 100 gününde; 260 saat mesaiye, mobbinge, ekonomik çıkmaza son vereceğiz. Polislere sendika hakkını mutlaka tanıyacağız. 12-24, 12-36 çalışmayı bitireceğiz. Fazla mesai ödemelerini eksiksiz yatıracağız. Lojman ve kreş hakkını mutlaka uygulayacağız. Emekli polisi sefaletten kurtaracağız, intibak sorununu çözeceğiz. Görevi başında olan tüm emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyor, şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."