Özgür Özel, Pınar Türker\'i Ziyaret Etti

DÜZCE CEZAEVİ'NDE PINAR TÜRKER'İ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB iştiraki İstanbul Dijital Medya A.Ş. Genel Müdürü Pınar Türker'i Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özgür Özel, Pınar Türker ile yaptığı 1,5 saat görüşmenin ardından kentten ayrıldı.

Musa KESKİN/ DÜZCE,