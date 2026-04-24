Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde İmamoğlu ve Adıgüzel'i Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - CHP Genel Başakanı Özgür Özel, İstanbul Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti. Özel, Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 09.30 sıralarında Silivri'de bulunan Cezaevine geldi. Özel'in, burada tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i ziyaret ettiği belirtildi.

Özel saat 11.00'de Silivri Cezaevinden ayrıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonra Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.