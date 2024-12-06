Özgür Özel: Sorunların Çözümü İçin İktidarın Değişmesi Gerek

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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sorunun kalkması için, hem belediyelerdeki sorun hem buradaki kuyruğun kalkması için, bütün kayyumların gitmesi için ve vatandaşın yeniden refaha ulaşması için bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Temel mesele ülkenin başındaki saray rejimini ve ülkenin başındaki Cumhurbaşkanını değiştirmek. Başka türlü bütün sorunlara birden çare bulmak mümkün olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul programı kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde direnişini sürdüren akademisyenleri, daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açmış olduğu Gençlik Ofisi'ni ve Kent Lokantası'nı ziyaret etti.

Özel ziyaret sonrası gazetecilerin Kent Lokantası'ndaki kalabalık ve kuyruklarla ilgili soruları üzerine şunları söyledi:

"Dün Bilecik'te 72'inci Kent Lokantası'nın açılışını yaptım. Bugün de ilk 10 Kent Lokantası'ndan birisi olan bu lokantamıza geldim. Kapıdan başımı uzattım, 'Afiyet olsun' dedim. Gördünüz bütün lokanta alkışlıyor. Bu benim şahsıma değil, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine duyulan şükranın ifadesi. 'Bir ihtiyacınız var mı' deyince dışarıdaki kuyruğun kısalması için birkaç tane daha buraya açılmasını istediler. Tabii belediyelerimiz gücü nispetinde mücadele ediyor ama bu kadar derin bir yoksulluk, bu kadar yaygınlaşan bir yoksulluk varken, bu içerideki insanlar dünün yoksulları değil, dünün orta direği. Bir girin bakın, dünün orta direği orada ama bugünün yoksulları ve bu yoksulluk devam ediyor maalesef. O yüzden daha çok çalışacağız, daha çok Kent Lokantası, daha çok sosyal yardım ama en önemlisi hem Boğaziçi Üniversitesi'ndeki sorunun kalkması için, hem belediyelerdeki sorun hem buradaki kuyruğun kalkması için bütün kayyumların gitmesi için ve vatandaşın yeniden refaha ulaşması için bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Temel mesele ülkenin başındaki saray rejimini ve ülkenin başındaki Cumhurbaşkanını değiştirmek. Başka türlü bütün sorunlara birden çare bulmak mümkün olmayacak."