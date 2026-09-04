Özgür Özel, Tekirdağlı iş insanlarıyla buluşup ekonomi değerlendirdi
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağlı iş insanlarıyla bir toplantıda bir araya geldi. Özel, görüşmede ülke ekonomisi ve Tekirdağ ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
(TEKİRDAĞ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağlı iş insanları ile toplantıda bir araya geldi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağlı iş insanları ile toplantıda buluştu.
Özel, iş insanları ile ülke ekonomisi ve Tekirdağ ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: ANKA
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