Özgür Özel, Turgutlu'da yaralanan 6 öğrenciyi telefonla arayıp geçmiş olsun diledi - Son Dakika
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Özgür Özel, Turgutlu'da yaralanan 6 öğrenciyi telefonla arayıp geçmiş olsun diledi

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Özgür Özel, Turgutlu\'da yaralanan 6 öğrenciyi telefonla arayıp geçmiş olsun diledi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrenci ve aileleriyle telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, hastanelerde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrenci ve aileleriyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan da bilgi aldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel'in görevlendirdiği Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'tan oluşan heyet, Turgutlu'daki silahlı saldırının ardından yaralanan öğrenciler ve ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Özel de heyet aracılığıyla tedavileri devam eden 6 yaralı öğrenci ve aileleriyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

YENİ Parti lideri Özel ayrıca Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: ANKA
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