Özgür Özel: Türkiye İttifakı Başarıyı Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel: Türkiye İttifakı Başarıyı Getirdi

Özgür Özel: Türkiye İttifakı Başarıyı Getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye ittifakının gücünü vurguladı ve kreş açılışının önemini belirtti.

04.10.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'deki büyük başarıyı getiren Türkiye ittifakıdır. Renkleri ay yıldızlı al bayrağın kırmızı ile beyaz renkleridir. Vatanla, milletle, bayrakla, Atatürk ile sorunu olmayan herkes Türkiye ittifakına davetlidir." dedi.

Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği toplu açılış ve proje tanıtım töreninde konuşan Özel, kreş açılışının, kadınları sosyal hayatın içine katması ve çocuğun okul öncesi eğitimini sağlaması açısından gelecek nesillere yapılacak en önemli yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.

Kreşin yapımında katkısı olan birisinin emeğinin görülmemesi halinde hak yenmiş olacağını dile getiren Özel, "Burada, protokolde Başkanımızın (Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez) yanında Sayın Ahmet Poyraz oturuyor. Önceki dönem, üç dönem üst üste Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilmiş, Çekmeköy'e hizmet etmiş. Son seçimlerde demokratik bir yarışla Orhan Çerkez'e devretmiş Başkanımız buranın temelini atmış. O günkü Belediye Meclis üyelerine ve Ahmet Poyraz'a böyle bir temeli attığı için, Orhan Çerkez'e de bu vefalı davranışı için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

Çekmeköy'ün 1994'te belde olarak kurulduğunu, 2009'dan itibaren ilçe olarak yönetildiğini aktaran Özel, burasının daha önce CHP'nin hiç kazanmadığı bir belediye olduğuna dikkati çekti.

Özel, "Çekmeköy bir süredir Cumhuriyet Halk Partisini çağırıyordu, davet ediyordu. Bu seçimlerde Başkanımız her iki Çekmeköylüden birinin oyunu alarak görevi devraldı. ve o günden itibaren seçilen tüm belediye başkanlarımızı yakın takip ediyorum. Ancak Orhan Çerkez sokakta olan, halka dokunan, sanki birkaç dönemdir Çekmeköy'de Belediye Başkanıymışçasına bir performans sergileyen bir belediye başkanımız." ifadelerini kullandı.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adı verilen Zübeyde Hanım Çocuk Bakım Evi'ni, iki yeni kreşi, kadın emeği pazarını, emekliler lokalini, doğal yaşam alanını, hayvan barınağı ile Yaşar Doğu Parkı Sosyal Tesisleri'ni açtıklarını aktaran Özel, "Orhan Başkan'ın ilk beş yılı dolmadan Çekmeköy'ün 21 mahallesinin her birine kreş sözü var. Kreşin, kadının sosyal statüsü, iş yaşamına katılmasına, çocuğun gelişimine katkılarından dolayı bu söz verilmiş en kıymetli sözdür. Bu sözün tutulmasını ve bu sözün tutulmasıyla birlikte yeni projelerin yapılmasını dikkatle takip edeceğiz." dedi.

İstanbul'da kreşlerin durumu

Yoksulluğu yöneten anlayışı reddettiklerini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Ben ilk duyduğumda şöyle bir baktım, danışman arkadaş uyardı. İstanbul'da kreş yılda 400 bin lira, ayda 40 bin lira. Bu (açılan kreş), 10'da biri gibi sembolik bir fiyat. Biz, 17 bin lira gibi asgari ücret almış birinin İstanbul'da ev kirası ödemesini, tavsiyelere uyup 3 hatta 5 çocuk yapmasını, onları beslemesini, giydirmesini, büyütüp okula göndermesini istiyoruz. Bir tarafta bir çocuğun kreşine 400 bin lira alan bir sistem var. Belediyelerimizin bu yatırımları bu anlamda önemli ama 17 bin lira asgari ücretin olduğu yerde, ev tutarsan aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın, çocuğu doğurursan 'aferin' alırsın ama ne doyurursun ne uygun eğitim verebilirsin. Bu düzene en temelinden hep birlikte müdahale etmemiz gerekiyor."

Okullarda temizlik ve personel sorunu olduğunu iddia eden Özel, CHP örgütünce bu konuda bir çalışma yapıldığını, okullarda hijyen sorunu varsa ve yardım da isteniyorsa bunu teklif edeceklerini, bu kapsamda ziyaretlerin başladığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, "Biz ekonomiyi önceleyen, önerilerimizi söyleyen, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi önümüze koyan projelerle karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u kazanan, İstanbul ittifakıdır."

Çekmeköy Belediyesinin Ordu ve Giresunlulardan 10 ton fındık aldığını, bunları okullarda öğrencilere dağıtacaklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Çekmeköy'ü kazandığımız ittifak bellidir, Çekmeköy ittifakıdır. İstanbul'u kazanan, İstanbul ittifakıdır. Türkiye'deki büyük başarıyı getiren Türkiye ittifakıdır. Renkleri ay yıldızlı al bayrağın kırmızı ile beyaz renkleridir. Vatanla, milletle, bayrakla, Atatürk ile sorunu olmayan herkes Türkiye ittifakına davetlidir. Sosyal demokratların yanı sıra milliyetçi demokratlar, onların yanı başına muhafazakar demokratlar, onların yanı başına Kürt demokratlar, Alevisi, Sünnisi, Kürtü, Türkü, Lazı ve Çerkesi ile bütün demokratlar Türkiye ittifakının bileşenidir. Türkiye ittifakıyla çok şey başardık ama başaracaklarımızın daha henüz çok azını başardık. Türkiye'yi güçlendirecek, kalkındıracak, yoksulluğu, eşitsizliği bitirecek bir yolu hep birlikte yürüyeceğiz."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, istanbul, Çekmeköy, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Türkiye İttifakı Başarıyı Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
14:28 İstanbul’un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
10:28 2019’da İmamoğlu ve Yıldırım’a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı 2019'da İmamoğlu ve Yıldırım'a rakip olan Muhammet Ali Canca babasını öldürüp annesini yaraladı
23:53 Korkunç görüntüler geliyor İsrail savaş uçakları Batı Şeria’yı vurdu Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları Batı Şeria'yı vurdu
23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
23:43 Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
23:02 Tekirdağ’da facianın eşiğinden dönüldü Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
22:44 Okan Buruk’tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar Okan Buruk'tan puan kaybı sonrası bomba itiraflar
22:17 Galatasaray’da büyük bir sorun patlak verdi Galatasaray'da büyük bir sorun patlak verdi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 16:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Türkiye İttifakı Başarıyı Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement