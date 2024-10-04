Özgür Özel: Türkiye İttifakı Başarıyı Getirdi

Güncel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'deki büyük başarıyı getiren Türkiye ittifakıdır. Renkleri ay yıldızlı al bayrağın kırmızı ile beyaz renkleridir. Vatanla, milletle, bayrakla, Atatürk ile sorunu olmayan herkes Türkiye ittifakına davetlidir." dedi.

Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği toplu açılış ve proje tanıtım töreninde konuşan Özel, kreş açılışının, kadınları sosyal hayatın içine katması ve çocuğun okul öncesi eğitimini sağlaması açısından gelecek nesillere yapılacak en önemli yatırımlardan birisi olduğunu söyledi.

Kreşin yapımında katkısı olan birisinin emeğinin görülmemesi halinde hak yenmiş olacağını dile getiren Özel, "Burada, protokolde Başkanımızın (Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez) yanında Sayın Ahmet Poyraz oturuyor. Önceki dönem, üç dönem üst üste Adalet ve Kalkınma Partisinden seçilmiş, Çekmeköy'e hizmet etmiş. Son seçimlerde demokratik bir yarışla Orhan Çerkez'e devretmiş Başkanımız buranın temelini atmış. O günkü Belediye Meclis üyelerine ve Ahmet Poyraz'a böyle bir temeli attığı için, Orhan Çerkez'e de bu vefalı davranışı için yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar." diye konuştu.

Çekmeköy'ün 1994'te belde olarak kurulduğunu, 2009'dan itibaren ilçe olarak yönetildiğini aktaran Özel, burasının daha önce CHP'nin hiç kazanmadığı bir belediye olduğuna dikkati çekti.

Özel, "Çekmeköy bir süredir Cumhuriyet Halk Partisini çağırıyordu, davet ediyordu. Bu seçimlerde Başkanımız her iki Çekmeköylüden birinin oyunu alarak görevi devraldı. ve o günden itibaren seçilen tüm belediye başkanlarımızı yakın takip ediyorum. Ancak Orhan Çerkez sokakta olan, halka dokunan, sanki birkaç dönemdir Çekmeköy'de Belediye Başkanıymışçasına bir performans sergileyen bir belediye başkanımız." ifadelerini kullandı.

Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adı verilen Zübeyde Hanım Çocuk Bakım Evi'ni, iki yeni kreşi, kadın emeği pazarını, emekliler lokalini, doğal yaşam alanını, hayvan barınağı ile Yaşar Doğu Parkı Sosyal Tesisleri'ni açtıklarını aktaran Özel, "Orhan Başkan'ın ilk beş yılı dolmadan Çekmeköy'ün 21 mahallesinin her birine kreş sözü var. Kreşin, kadının sosyal statüsü, iş yaşamına katılmasına, çocuğun gelişimine katkılarından dolayı bu söz verilmiş en kıymetli sözdür. Bu sözün tutulmasını ve bu sözün tutulmasıyla birlikte yeni projelerin yapılmasını dikkatle takip edeceğiz." dedi.

İstanbul'da kreşlerin durumu

Yoksulluğu yöneten anlayışı reddettiklerini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Ben ilk duyduğumda şöyle bir baktım, danışman arkadaş uyardı. İstanbul'da kreş yılda 400 bin lira, ayda 40 bin lira. Bu (açılan kreş), 10'da biri gibi sembolik bir fiyat. Biz, 17 bin lira gibi asgari ücret almış birinin İstanbul'da ev kirası ödemesini, tavsiyelere uyup 3 hatta 5 çocuk yapmasını, onları beslemesini, giydirmesini, büyütüp okula göndermesini istiyoruz. Bir tarafta bir çocuğun kreşine 400 bin lira alan bir sistem var. Belediyelerimizin bu yatırımları bu anlamda önemli ama 17 bin lira asgari ücretin olduğu yerde, ev tutarsan aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın, çocuğu doğurursan 'aferin' alırsın ama ne doyurursun ne uygun eğitim verebilirsin. Bu düzene en temelinden hep birlikte müdahale etmemiz gerekiyor."

Okullarda temizlik ve personel sorunu olduğunu iddia eden Özel, CHP örgütünce bu konuda bir çalışma yapıldığını, okullarda hijyen sorunu varsa ve yardım da isteniyorsa bunu teklif edeceklerini, bu kapsamda ziyaretlerin başladığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, "Biz ekonomiyi önceleyen, önerilerimizi söyleyen, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi önümüze koyan projelerle karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'u kazanan, İstanbul ittifakıdır."

Çekmeköy Belediyesinin Ordu ve Giresunlulardan 10 ton fındık aldığını, bunları okullarda öğrencilere dağıtacaklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Çekmeköy'ü kazandığımız ittifak bellidir, Çekmeköy ittifakıdır. İstanbul'u kazanan, İstanbul ittifakıdır. Türkiye'deki büyük başarıyı getiren Türkiye ittifakıdır. Renkleri ay yıldızlı al bayrağın kırmızı ile beyaz renkleridir. Vatanla, milletle, bayrakla, Atatürk ile sorunu olmayan herkes Türkiye ittifakına davetlidir. Sosyal demokratların yanı sıra milliyetçi demokratlar, onların yanı başına muhafazakar demokratlar, onların yanı başına Kürt demokratlar, Alevisi, Sünnisi, Kürtü, Türkü, Lazı ve Çerkesi ile bütün demokratlar Türkiye ittifakının bileşenidir. Türkiye ittifakıyla çok şey başardık ama başaracaklarımızın daha henüz çok azını başardık. Türkiye'yi güçlendirecek, kalkındıracak, yoksulluğu, eşitsizliği bitirecek bir yolu hep birlikte yürüyeceğiz."