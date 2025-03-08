Özgür Özel: Türkiye Orta Doğu'ya Sessiz Kalmamalıdır - Son Dakika
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Özgür Özel: Türkiye Orta Doğu'ya Sessiz Kalmamalıdır

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen iftar programında Orta Doğu'daki savaş ortamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Filistin topraklarının işgaline tepki gösteren Özel, Türkiye'nin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

08.03.2025 20:24  Güncelleme: 22:51
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(MANİSA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı iftar programında dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu'da devam eden çatışma ve savaş ortamına Türkiye'nin sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Özel, "Filistin topraklarını Trump'ın işgal etmek istediğini, orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye İsrail'in devlet terörüne, Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin ortak düzenlediği iftar programına katıldı.

Programa Özel'in yanı sıra; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları katıldı.

"Başkanlarımıza Türkiye'de ilk üçe girecek kadar güven duyduğunuzu gördük"

Yerel yönetimlerin önemli olduğunu, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Her akşam Türkiye'nin bir başka şehrinde iftar yapmak nasip oluyor. Bugün de Manisa'dayız. Ben Manisa'da doğmuş ve büyümüş bir kardeşiniz olarak bu şehri, birbirinden kıymetli belediye başkanımıza emanet etmiş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Manisa CHP açısından geçmişte çok da güçlü ve iddialı olmadığımız bir şehirken uzun mücadeleler, şehri seven ve katkı sağlayan, siyaseti nezaketle yapan, kimseyi kötü bilmeyen bir anlayışla çok uzun bir yol yürüyüşü sonunda Allah memleketimizde 2004 yılında yüzde 6 oy aldığımız bu şehrin yüzde 60 oyla Ferdi Başkan'a emanet edildiğini gördük. Bu büyük çadır, çok anlamlıdır. Hayat şartları zordur. Enflasyon canavarı halen çok acımasız. Fiyatlar çok yüksek, gerçek enflasyon yüzde 80'in üzerinde. Bugün bir emekli 14 bin 50 lirayla geçinmek, asgari cüretli 22 bin lirayla çocuklarına bakmak zorundadır. Bu koşullarda vatandaşın sıkıntılarını göreve onlarla dayanışma içinde olan belediyeciliğin anlamı büyüktür. Bu görev belediye başkanları açısından beşikten mezara devam eder. Bizim gözümüz arkamızda değil. 'Nasıl çalışıyorlar' diye sorduk. Neredeyse bir yıl tamamlanacak. Manisa'daki 18 belediyenin 15'i bizdedir. 15'inden de büyük bir memnuniyet duyduğunuzu gördük. Özellikle yardımlaşma ve dayanışmada belediyenin sıcak elini hissettiğinizi gördük. Başkanlarımıza Türkiye'de ilk üçe girecek kadar güven duyduğunuzu gördük."

"Kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz"

Orta Doğu'da devam eden iç karışıklıklar ve savaş ortamına Türkiye'nin sessiz kalmaması gerektiğini belirten CHP Lideri Özel, "Dünya kötü günlerden geçiyor. Ukrayna'da savaş var, Filistin'de savaş var. Suriye'de savaş var. Dört gündür Suriye'de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağzında. Suriye'yi endişe ve tedirginlikle izliyoruz. Orada yeniden sükünetin hakim olmasını, çatışmaların sonlanmasını istiyoruz. Kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz. Ayrıca Filistin topraklarını Trump'ın işgal etmek istediğini, orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye İsrail'in devlet terörüne, Trump'ın Orta Doğu hayallerine sessiz kalmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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