Özel, Davutoğlu'nu Ziyaret Etti: Erken Seçim ve Ekonomik Tedbirler Görüşüldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti ve görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Özel, ABD/İsrail ve İran savaşının dünya ekonomisini ciddi oranda etkilediğini belirtti ve İYİ Parti ziyaretinde dile getirdiği erken seçim veya ara seçim teklifini yineledi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev alan 11 ekonomistin İran'daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını ifade eden Özel, bu konudaki acil eylem planını Davutoğlu'na sundu. Plan, kırılgan grupların korunması ve Türkiye'nin kalkınmasına sekte vurabilecek durumlara karşı tedbirleri içeriyor.

Özel ayrıca, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde Türkiye'nin serbest dolaşım ve vizesiz Avrupa çalışmalarının yürütüldüğü kritik bir süreç yaşandığını vurguladı. Bu dönemde Siyasi Ahlak Yasası'nın önemine değinerek, Davutoğlu'nun kararlı tutumunu övdü. Davutoğlu ise erken seçim veya ara seçim konusunda muhalefet partilerinin tekliflerine açık olduklarını ve destekleyeceklerini belirtti.