CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Yüklenerek İktidara Eleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere "müjde" vaatleri üzerinden de iktidara yüklenerek, "Geçen hafta AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu çıktı 'Cumartesi müjde geliyor' dedi Ankara'da. Emekliler bekledi, fos çıktı. Pazar, İstanbul mitingine 'sakladı' dediler. Pazar İstanbul bekledi, fos çıktı. En nihayetinde dün çıktı diyor ki 'Bayramdan sonra 16 Nisan'ı bekleyin' emeklilerin yalana, sahte vaade karnı tok" diye konuştu.

Kilis'te yoğun yağışın altında konuşmasını gerçekleştiren Özel, seçim otobüsünün üstünde konuşurken kendisine şemsiye tutulmasına izin vermedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te mitingde açıklamalarda bulundu. Özel, CHP Kilis adayı Hakan Bilecen'in bir omzunda Mansur Yavaş'ın eli, bir omzunda Ekrem İmamoğlu'nun eli olacağını söyleyerek, "Ben ise tam arkasında olacağım. Kilis'te tarih yazılıyor." ifadelerini kullandı.

"KİLİS'TE KAFA KAFAYA YARIŞIYORUZ"

Özel, şunları söyledi:

"Her anket daha iyiye gidiyor. Anket kırılımlarına baktım geçen hafta. AK Parti'den oy var. Niye AK Partililer artık geçmişten beri aynı kişileri taşımaktan bıkmış bir yenilenme olsun istiyorlar. Ne AK Parti'nin kurucu il başkanının ne mevcut adayın Kilis'in sesini duyurmadığı, Kilis'e yatırım getirmediği Kilisli'nin derdine deva olmadığını biliyor… Karşısına bakıyor gencecik Hakan'ı görüyor. Helal olsun size, size emanet ediyorum. Ankete bakıyorum MHP ile arkadaşlar. Önemli bir kısmı kardeşime oy veriyor. Biliyor ki adayı zaten ithal. Öbürü desen denenmiş, milletvekilliği yapmışlar. Belediye başkanlığı yapmışlar. Kilis'e ne heyecan ne değer katmışlar. Hadi bakalım diyor o zaman Hakan'a verelim oyu. Açalım bu gencin önünü, açsın Kilis'in önünü. Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz. Bakın Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı. Kayseri'den Kilis'e geldi. Niye? Anketi gördüler. Kilis'in artık Hakan gibi birisini gördüğünü istediler. Geldi burada Kilis'in derdini konuşmadı. Kilis' ne yapacağını, sorunlarını nasıl çözeceğini, tarımı, emekliyi, emekçiyi, işsizliği konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu.

"ASLANIM KİLİS'TE TARİH YAZACAK"

Zaten buna itiraz ediyoruz. İstanbul'u, İstanbul'da… Ankara'yı Ankara'da konuş… Sahipsiz memleket kardeşim, çantada keklik. AKP alır, almazsa MHP alır. Eski hamam eski tas, Kilis yine yerinde kalır yerinde sayar. Bu kardeşimin sağ omzunun üzerinde Mansur Yavaş'ın eli eksik olmayacak söz veriyorum. Mansur Yavaş Hakan'a söz verdi. Kilis'te en güzel icraatları yapmak için araç, gereç eleman desteği verecek. Sol omzunun üzerinde de Ekrem İmamoğlu'nun eli olacak. Peki sen yapacaksın Genel Başkan olarak? İlk günden son güne, tam arkasındayım? Bu aslanım tarih yazacak haftaya burada. Kilis'te tarih yazılıyor…

İki hususu dile getireyim. Birincisi; burası alnındaki teri toprağa düşüren düşen o terle topraktan bereket fışkırtan, haramdan ve yalandan korkan çalışkan, düzgün insanların memleketi. Ama çiftçinin canını okudular. Üzüm vardı üzüm diye bir şey kalmadı. Zeytincilik var ama sadece yağı sıkılıyor… Emekliler, çok büyük bir sıkıntı içindeler. 22 yıl önce Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretken, şimdi en düşük emekli maaşı 0,6 asgari ücret Tayyip bey emekliye hiç ilişmeyeydi bugün 1,5 asgari ücret 26 liraydı.

"EMEKLİLER BEKLEDİ FOS ÇIKTI"

Kapya biberi geçen sene 18 liraymış 50 TL'ye çıkmış. Yüzde 177 zam. Domates 15 liradan 40 olmuş. Yüzde 166 zam. Kuru soğana, yüzde 66 zam. Kıyma, 250'den 500 oldu yüzde yüz zam. Kilis tavanın bir yılda maaliyeti tam yüzde 136 artmış. Ey televizyonlar, ey gazeteler, yazın… Yağmur altında Kilis'te Özgür Özel, Kilis tavayı hesapladı. Orada da emekli geçen seneki, maaşıyla 135 porsiyon yapabiliyorken, bugün 75 porsiyona düşmüş, emeklinin hesabı fındıkta tutmadığı gibi, sucukta tutmadığı gibi İzmir'de boyozda tutmadığı gibi şimdi Kilis tavada da tutmuyor. Kilis yoksullaşıyor emekliler ete, kıymaya hasret. Kilis'te en düşük ev kirası 10 bin lira. ya eve geçecek aç kalacak ya karnını doyuracak sokakta kalacak. Böyle bir anlayışa isyan ediyoruz. Bu rahmetin altında söylüyorum ki ey Tayyip Erdoğan Kilis'te önce dedin ki 'emekliler halinden memnun, Özgür efendi emeklileri kızdırıyor' dedin. Bütün siyasiler konuştu. Bütün partiler konuştu. Emekliler meydanlara doluştu. Başladın 'çalışma yapıyoruz' diye söylemeye. Geçen hafta AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu çıktı 'Cumartesi müjde geliyor' dedi Ankara'da. Emekliler bekledi, fos çıktı. Pazar, İstanbul mitingine sakladı dediler. Pazar İstanbul bekledi, fos çıktı. En nihayetinde dün çıktı diyor ki 'Bayramdan sonra 16 Nisan'ı bekleyin' emeklilerin yalana, sahte vaade karnı yok. Mademki emekliye para yok 31 Mart'ta AKP'ye de MHP'ye oy yok.

Kilis sporu da amatör lige düşürdüler. 79 sıradaki Kilis zor durumda öğrencileri 50-60 kişilik sınıflarda. İnşallah Hakan'ı seçiyorsunuz. İlkokulun temelini Mayıs ayında burada birlikte atıyoruz."