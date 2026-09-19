Özgür Özel, Yalova\'da emekliler bir araya geldi: "YENİ Parti iktidarında hiçbir maaş asgari ücretin altında olmayacak"

(YALOVA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'nın merkezinde bulunan Deniz Kızı Çay Bahçesi'nde emeklilerle bir araya geldi. Emeklilerin sorunlarına ilişkin konuşan Özel, "YENİ Parti iktidarında hiçbir maaş asgari ücretin altında olmayacak" dedi. Özel, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişim sorunlarını da gündeme getirerek, "Bunların tamamını ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'daki temasları kapsamında emeklilerle bir araya geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamda karşı karşıya kaldığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, Yalova'da sabah saatlerinden itibaren kivi üreticileri ve süs bitkisi üreticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, emeklilerle 50-60 kişilik bir çay sohbetinin planlandığını ancak 500'ün üzerinde emeklinin buluşmaya gelmesi üzerine programın değiştiğini söyledi.

Emeklilere gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden Özel, buluşmada 103 yaşındaki emekli öğretmen ve eski CHP üyesi Abdurrahman Gezer'in de bulunduğunu belirtti. Gezer'in 1946 yılında CHP'ye üye olduğunu ve yaklaşık 80 yılın ardından partisinden istifa ederek YENİ Parti'ye geçtiğini aktaran Özel, Gezer'e kendi rozetini hediye edeceğini söyledi.

"EMEKLİLER BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VE VEFASIZLIKLA KARŞI KARŞIYA"

Özel, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'deki emekliler, dünya siyaset tarihinde bir toplum kesimine yapılan en büyük haksızlıklara ve vefasızlıkla karşı karşıya. Recep Tayyip Erdoğan, '1974'te ilk maaşımı aldım' dediği gün aldığı maaşı 9,5 çeyrek altın alıyor. Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğu ya da partisini iktidara getirdiği gün Türkiye'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Recep Tayyip Erdoğan o günden bugüne ülkeyi yönetiyor ve maalesef bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altını zor alıyor."

Özel, YENİ Parti'nin programında emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasının yer aldığını belirterek, "Önce bir asgari ücret olacak, sonra 1,5 asgari ücret olacak" dedi. Özel, "Yeni Parti iktidarında hiçbir maaş asgari ücretin altında olmayacak. Devlet esnafa diyor ki: 'Asgari ücretin altında maaş verirsen tepene binelim.' Ama kendisi emeklisine asgari ücret altında maaş veriyor. Yetimine, duluna, engellisine, şehit ailesine asgari ücretin altında emekli maaşı bağlıyor" diye konuştu.

"EMEKLİLER SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDE DE SORUN YAŞIYOR"

Emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlara da değinen Özel, hastane ve eczanelerde yapılan ödemeler ile ilaç fiyatlarındaki farklara dikkati çekti.

Özel, randevu sorunlarının da devam ettiğini belirterek, "Randevu günlerce telefon başında randevu bekleniyor. Aylar süre sonrasına randevu veriliyor. Koca koca şehirlerde yani Sinop'a gidiyorum, şu uzman eksik. Bir başka şehre Kastamonu'ya gidiyorum, bu uzman eksik. Yalova'da Devlet Hastanesi'ni sorsan bir başka uzman. Binalar büyük içinde sağlık personeli yok. Bunların tamamını ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ EMEKLİLER İÇİN ÇİLE ÇEKİLEN BİR YER OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"

Emeklilerin sosyal yaşamda da ekonomik güçlüklerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Özel, Avrupa'daki emekliler ile Türkiye'deki emeklilerin yaşam koşullarını karşılaştırdı.

Özel, "Almanya'nın, Avrupa'nın emeklileri emekli maaşlarıyla Türkiye'de tatil yapıyorlar. Bizim emeklimiz evladının yanına gelemiyor tatilde. Kendisi memleketine gitmek istiyor, gidemiyor. Memleketin hiçbir güzelliğinden istifade edemiyorlar. Biz Türkiye'yi emekliler için çile çekilen bir yer olmaktan çıkarıp hem emeklileri bir kez daha toplumun baş tacı hem de Türkiye'yi emekliler için çile çekilecek değil, yaşanan güçlüklerden sonra sefası sürülecek bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.

"PARTİMİZİN KURULUŞ TALİMATI MİLLETTEN"

YENİ Parti'nin kuruluş sürecine de değinen Özel, "Biz yürürken yolu millete sorduk. Millet dedi ki: 'İlk önce mücadele ettik.' Sonra dedi ki: 'Bu kötülükle mücadele sonuç vermeyecek. Yeni bir yol açalım.' Yeni bir yol açtık. Yeni bir parti kurduk. Partimizin kuruluş talimatı milletten. Partimizin adını millet koydu. Partimizin otobüsünü bile teyzem sağ olsun diyorum ya millet aldı. Partimizin bütçesini kıt kanaat imkanlarıyla millet oluşturdu. İnşallah milletimizle birlikte hep birlikte iktidara yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.

Özel, konuşmasının sonunda YENİ Parti'nin en yaşlı üyesi 103 yaşındaki Abdurrahman Gezer'e kendi rozetini hediye etti.